La esperanza de una campaña electoral algo más larga se mantiene. La papeleta de binomios presidenciales podría quedar en firme antes de que finalice la semana, aunque los actores políticos no dejan de cuestionar los retrasos generados por los recursos presentados ante las instancias electorales.

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resolvió “dar por conocido” el recurso de aclaración y ampliación que presentó la Revolución Ciudadana a la decisión de negar la impugnación en contra de Xavier Hervas, del movimiento RETO. Y aunque el recurso no cambió el fondo de la sentencia y Hervas será candidato, sí atascó la impresión de papeletas y la decisión de adelantar la campaña.

Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), la etapa oficial de proselitismo iría del 8 al 17 de agosto (10 días), pero si los actores políticos cumplían el compromiso tácito de no extenderse con los recursos electorales, esta podría iniciar antes. Por ahora no se ha cumplido.

Gustavo Larrea, quien es parte de la alianza Claro que se puede, reconoce que las organizaciones políticas están facultadas a agotar todos los recursos e instancias que les faculta la ley, pero cree que en este caso se está faltando con un compromiso.

“Si hubiese algo de fondo, es correcto, pero cuestionar por cuestionar, presentar recursos sin pruebas, agotar trámites por agotar trámites no ayuda a que el proceso y la campaña se desarrollen con normalidad”, agregó Larrea.

En el caso de los binomios presidenciales, el CNE deberá solicitar una certificación del TCE de que ya no hay más recursos en contra de Hervas y luego el pleno se reunirá para dar por cerrada la papeleta y analizar el inicio de la campaña electoral.

“Podría ser que alguien en sus cálculos electorales crea que evitar que inicie la campaña le beneficia y perjudica a otros. Si se toma esa decisión (de empezar la campaña) esta misma semana podría durar entre 20 y 25 días que tampoco es muy larga, pero postergarla es peor”, agregó Larrea.

Desde que inició el período electoral, el TCE ha recibió algo más de 20 recursos entre impugnaciones a candidaturas, a reglamentos aprobados por el CNE y por la supuesta interferencia de otros organismos en esta fase electoral. En ese contexto, hay varios recursos pendientes de resolver sobre candidaturas de asambleístas lo que hace prever que la campaña para esa dignidad demorará aún más en iniciar que la de los binomios presidenciales.

Uno de esos es el presentado por el correísmo contra Patricio Carrillo de Construye, que prácticamente volvió a cero en el TCE y tomará tiempo en resolverse y contar con una sentencia en firme. También están tres recursos por la impugna interna de la Izquierda Democrática (ID), y otro de Pachakutik por las listas de asambleístas en el exterior.

“Nosotros queremos que ya inicie el proceso electoral tanto para los binomios presidenciales como para las listas de asambleístas. Nosotros no hemos presentado recursos ante el TCE”, dijo Alfredo Serrano, dirigente del Partido Social Cristiano (PSC).

El político agregó que el tiempo, que de por sí ha sido corto para estas elecciones adelantadas, se ve aún más afectado por la serie de recursos que se han impulsado.

Las condiciones para el adelanto

El trámite no es sencillo. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que la certificación de que ya no hay más recursos pendientes no es lo único para decidir adelantar el inicio de la campaña oficial.

La funcionaria explicó que además hay que contar con que todos los medios de comunicación que se han inscrito para la publicidad electoral hayan cerrado el proceso estén aprobados. Eso sucedería la siguiente semana.

Además, que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos económicos para que los candidatos puedan acceder a esos fondos inmediatamente se abra la etapa de la campaña electoral.

Internamente, hay preocupación en el CNE por los recursos presentados y el retraso que han provocado tanto en la impresión como en un posible adelanto de la campaña. Esperan que todo esté resuelto, a más tardar, el 6 de agosto.