Una denuncia que camina a paso lento. La exasesora legislativa Verónica Pinoargote presentó, en mayo de 2019, una denuncia penal en contra de la asambleísta de Alianza PAIS y actual presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, Karina Arteaga, por el cobro indebido de dinero (diezmos). En el proceso, que aún está en la fase de indagación previa, la denunciante entregó comprobantes de depósitos, grabaciones de audio y video.

Pinoargote aseguró que la asambleísta le exigía depósitos en la cuenta bancaria de su esposo, Jhon Arturo Álava Intriago. Pedía 2.861 dólares, el 90 % de su sueldo como asesora 1 de la Función Legislativa. Su sueldo era de 3.117 dólares, de los cuales también debía pagar su alimentación y estadía en Quito por ser oriunda de Manabí.

Indicó que ella trabajó entre los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018. Por ese aparente cobro ilegal renunció. Artega, sin embargo, no aceptó la salida.

“Cuando me exigió el pago, al primer mes yo puse la renuncia y no me la aceptó, y llegaron a proponerme que me quedará en la casa y que a fin de mes me acercará a cobrar y le depositará mi sueldo en la cuenta del esposo que era para pagar la letra del carro”, relató Pinoargote a EXPRESO.

“Los tres meses los pasé y como yo no quería dar el sueldo me amenazaban, diciendo que ese sueldo no me correspondía, que no era nadie y que eso le correspondía a la asambleísta”, continúo.

Relató que cuando salió, las amenazas seguían y que ante tanta presión decidió con sus abogados presentar la denuncia en contra de la legisladora Arteaga. Ella cree que el proceso por las trabas que ponen Arteaga y su esposo que son los implicados.

Afirmó que por dos ocasiones Arteaga y su esposo han sido llamados a la Fiscalía para rendir testimonio, pero no han asistido.

Indicó que a Fiscalía citó por tercera ocasión a varias personas involucradas en las denuncias por el cobro de diezmos. Uno de los convocados para que rindan su versión es Jhon Arturo Álava Intriago, esposo de la asambleísta. Las diligencias se desarrollarán el jueves 13 de febrero, a partir de las 09:30.

Al respecto la asambleísta Karina Arteaga, al llegar este martes 4 de febrero de 2020, a la Asamblea justificó su insistencia a la Comisión de Fiscalización; pero evitó dar declaraciones sobre la acusación presentada por Verónica Pinoargote sobre el cobro de diezmos. A pesar de las insistencias, no contestó .

Nosotros seremos transparentes en estos temas, si se presenta la denuncia al interno de la Asamblea se la procesará César Litardo

​Presidente de la Asamblea.

Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, sostuvo que existe un acuerdo de cooperación con la Fiscalía para entregar toda la información sobre el tema de diezmos.

“Entiendo que hay varios procesos en la Fiscalía. Hemos firmado un convenio de cooperación y vamos a pedir que se aceleren los procesos para determinar si hay responsabilidades o no en estos casos; si hay la denuncia al interno de la Asamblea habrá que procesarla. Nosotros tenemos que ser transparentes en esto; pero me parece que la posición de la señorita Arteaga es algo personal y que tendrá que explicar”, dijoLitardo.