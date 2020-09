Rafael Correa insiste y se registra para las elecciones de 2021

Necedad, desafío o estrategia. La alianza Centro Democrático-Compromiso Social insiste ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en el nombre de Rafael Correa para el binomio con el que concurrir a la presidencia junto a Andrés Arauz.

El formulario para la inscripción fue presentado en línea la noche del martes y ayer la solicitud ya aparecía como registrada en el sistema informático del organismo electoral.

Esto causó sorpresa incluso entre los integrantes del CNE. El vicepresidente Enrique Pita mostró en las redes sociales la ficha con la fotografía de Correa. “Es inexplicable que el sistema de inscripción de candidaturas del CNE permita que el binomio Arauz-Correa registre electrónicamente su solicitud, cuando uno de sus postulantes no tiene la calidad de precandidato por no haberla aceptado de forma presencial como manda el reglamento”, cuestionó.

A quien no le pareció extraño que se haya aceptado el formulario de inscripción es a la presidenta Diana Atamaint, que explicó ayer que el CNE no rechaza, en primera instancia, el ingreso de los documentos, trámite que por la pandemia se puede efectuar en línea y también de forma presencial.

“En este momento las organizaciones políticas recién están pidiendo que se inscriban sus candidaturas, pero quien acepta la candidatura luego es el pleno del Consejo Nacional Electoral”, argumentó Atamaint, evitando referirse al caso particular del correísmo.

Detrás de esta insistencia habría una estrategia. El constitucionalista Ismael Quintana advierte que lo que se estaría buscando es que el CNE analice el caso y determine que Correa no puede ser calificado como candidato y, por lo tanto, se establezca un plazo para que propongan a Carlos Rabascall.

El propio exmandatario en su cuenta de Twitter detalló ayer “el procedimiento” que, según él, debería seguir el CNE en este caso para que, luego de las impugnaciones a las solicitudes de inscripción, se habilite a Rabascall en el binomio.

“En este caso no operan las reglas del reemplazo. La precandidatura de Correa no existe porque no la aceptó personalmente. Y el binomio es indivisible, por lo tanto el CNE no debe calificar al binomio en general”, aseguró Quintana.

El director de Centro Democrático, Enrique Menoscal, manifestó ayer que se insiste con ese binomio porque fue el que ganó las primarias y que el procedimiento no permite postular otros nombres. También insiste en que el CNE les debe permitir reemplazar a Correa.

Posiciones

Debe haber un reemplazo

Enrique Menoscal de Centro Democrático señaló que no es necedad, es el procedimiento. El CNE debería olvidarse de si aceptó o no la precandidatura el expresidente Correa, y basarse en la inhabilidad que tiene actualmente porque posee una sentencia ejecutoriada y dar plazo al reemplazo en 48 horas.

El binomio no se configuró

El constitucionalista Ismael Quintana señaló que el CNE no se podía negar a receptar los formularios. Pero en el análisis deberá determinar que ese binomio no puede ser calificado, no porque Correa quedó inhabilitado por la sentencia, sino porque nunca aceptó su precandidatura. Por lo tanto, no hay binomio.