Los retos del nuevo Alcalde de Quito

Pabel Muñoz lidera las votaciones en Quito con el 25,20% en el 72,44% de actas escrutadas hasta las 23:30. De convertirse en nuevo alcalde para los próximo cuatro años, deberá intentar resolver no menos de una docena de problemas que agobian a los habitantes de una capital en evidente deterioro.

El primero mencionado en casi todos los sondeos de opinión aplicados en Quito es el de la inseguridad ciudadana. Para mencionar algunas cifras, por robo a personas en 2022 se registraron 6.682 denuncias, casi mil más que en 2021.

Los actos violentos también se incrementaron el año pasado. Hubo un aumento de 33 % de homicidios y un alza de 20 % en los asesinatos. Eso en números representan 136 homicidios y 42 asesinatos con relación a los 102 y 35 que se cometieron en 2021, respectivamente.

Según la encuesta de percepción ciudadana elaborada por el colectivo Quito cómo vamos, con el apoyo de Cedatos, el segundo problema que enfrenta la ciudad es el desempleo. Y no es para menos.

Pese a algunas mejoras puntuales, la tasa de desempleo en Quito continúa siendo la más alta del país con el 7,7%, según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), al cuarto trimestre de 2022.

Como reportó EXPRESO durante la campaña electoral, gremios y ciudadanos demandaron que el nuevo alcalde promueva la reactivación económica reduciendo la tramitología para los emprendimientos y propiciando alianzas público- privadas, entre otras medidas.

La falta de arreglo de calles y vías es para los quiteños el tercer problema que impacta en su calidad de vida. La administración saliente ha emprendido un plan de rehabilitación asfáltica en varias calles de la urbe, pero la realidad es que largos tramos de algunas vías principales y transversales siguen en mal estado.

El cuarto es la mala calidad en el servicio de transporte público. El reto principal, sin duda para el nuevo alcalde, es el Metro de Quito. La administración saliente de Santiago Guarderas se comprometió a ponerlo a funcionar el 5 de marzo, aunque a finales de enero la fecha se puso en duda.

El viernes 3 de febrero, incluso, se suspendió la fase de inducción móvil que consistía en trasladar ciudadanos en horarios determinados para que se familiaricen con el funcionamiento del sistema. Los problemas no terminan en la megaobra de movilidad.

No solo se trata de poner a rodar los trenes, hay otros detalles como establecer el sistema de recaudo, sobre todo el costo del servicio, el mecanismo de alimentadores para el Metro, incluso hasta septiembre los usuarios no tendrán internet al interior de los túneles.

Otros temas que preocupan son: las obras inconclusas; la contaminación y la basura; los impuestos considerados elevados; la corrupción institucional; la falta de acceso a los servicios básicos; la pobreza; y la salud relacionada con la pandemia, entre otros.

Ricardo Buitrón, integrante del Cabildo Cívico de Quito, mencionó un aspecto que, si bien no aparece en las estadísticas, considera vital para que todo lo demás pueda ser solucionado: la estructura administrativa del Municipio.

“Tal como está el Municipio funcionando, luego de los cambios que se hicieron hace tres administraciones, no garantiza gobernabilidad por una razón sencilla: tenemos secretarías, empresas públicas, direcciones, administraciones que no coordinan entre sí, duplican funciones y competencias. O se hace una profunda reforma o no pasa nada”, señaló Buitrón.

El nuevo alcalde se posesionará el 14 de mayo próximo, pero deberá empezar a trabajar en una transición con la administración saliente, cuanto antes, para saber en qué estado tomará a la capital y medir en qué medida podrá ejecutar su propuesta de trabajo y las demandas ciudadanas.