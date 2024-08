Quito: Control de velocidad genera debate sobre protección a peatones

Los usuarios de redes sociales han expresado en las plataformas virtuales sus reclamos, cuestionamientos y apoyo a los recientes operativos de control de los límites de velocidad en Quito.

Algunos internautas consideran desproporcionada la sanción privativa de libertad, mientras otros saludan que se haga respetar la ley. También hay mensajes de quienes recuerdan que el fin es evitar más víctimas en las vías.

Uno de ellos es Alejandro Hoyos, quien señaló en X (antes Twitter) que existen "cinco muertos por semana en Quito, la mayoría peatones y motociclistas. Probablemente cinco veces más con discapacidad permanente. No vayan por encima del límite y se acabó el problema".

Una opinión similar tuvo Carlos Vásquez. Para el usuario, "la mentalidad de los quiteños es acelerar y acelerar... sin respetar ni peatones, ciclistas, motociclistas... ya las estadísticas muestran el alto índice de accidentes". Mientras que Andrea Ávila cree que "el siguiente paso debería ser que Quito sea una ciudad transitable para los peatones: que funcionen los semáforos, que se multen a los conductores que no respetan los paso cebra".

Otros actores viales

Sin embargo, también se han generado pedidos para que las autoridades multen a otros actores viales sin tener en cuenta su vulnerabilidad. Al respecto, el usuario Andrés Rojas escribió: "peatones, ciclistas y motorizados imprudentes que desafían a la muerte". Otro en cambio preguntaba: "¿para cuándo las sanciones a los peatones?".

Aunque el debate sobre la movilidad en Quito y el derecho de los peatones a transitar seguros se reactivó con los controles de velocidad, anteriormente el tema se expuso por el uso del paso cebra.

Eso a raíz de un tuit de la usuaria identificada como Sofía García, quien señalaba que "cada vez hay más peatones prepotentes". Consideraba que cruzan las calles despacio, para "provocar a los choferes".

Hubo mensajes que la apoyaron, como el de Andy, quien le manifestó "tienes razón"; o Carla, que escribió que "hay peatones muy imprudentes, que cruzan corriendo, pensando en ganarle a un auto, que no utiliza el paso peatonal, tampoco respetan los semáforos. Es que en este país no hay buena educación vial ni para conductores ni para ciclistas ni para peatones".

Otros, como Erik, comentaban: “Hay de todo. Peatones que en medio de la avenida se lanzan a cruzar. Y también los que manejan y le tiran el auto al peatón en el cruce y teniendo derecho de paso”.

Sin embargo, hubo personas como Vinicio Garzón que recordaba que los "peatones tienen preferencia siempre”. O Ruth Mercedes, que recomendaba "ver la pirámide de la movilidad y entender las prioridades". Se generaron comentarios sarcásticos, burlas y discusiones.

La red X suele ser una plataforma conflictiva y en la que las agresiones escritas, con poco tino abundan. Pero también hubo quienes se identificaron con el mensaje, desde el lado de los peatones.

Una de ellas fue la exconcejala Daniela Chacón, promotora de la movilidad sostenible.

Ella manifestó “yo soy esa peatona. Cuando voy a cruzar por un paso cebra siempre pongo la mano para obligar a los conductores a parar. Obvio a veces no puedo porque van demasiado rápido y me debo cuidar. Y a los que paran en el paso cebra les reclamo. Seguro te has encontrado conmigo”.

El peatón, el más vulnerable

Para Juan Pablo Rosales, de la Asociación de Peatones, mensajes como el de García causan indignación, pero también de alegría a su colectivo, porque es interesante que mucha gente se empodere y tome la identidad peatonal a su cargo. “Creo que como Asociación de Peatones, somos promotores de esta irreverencia”.

Afirma que el sistema vial debe cuidar al más vulnerable. De acuerdo con cifras que maneja la Asociación, del total de siniestros de tránsito, apenas el 1,98 % de 2023 fueron causados por peatones. Y ellos son responsables únicamente por dos causas: caminar por lugares indebidos o caminar bajo el efecto de alcohol o sustancias psicoactivas.

Agrega que los vehículos se han asociado históricamente como un símbolo de estatus, porque se considera que sus dueños son personas que tienen dinero y poder “y esta imagen triste se mantiene en muchos sectores. Utilizan mal este poder porque si alguien es más afortunado que otro, debe cuidarlo. Esos valores los veo trastocados en estas actitudes y lastimosamente eso es una muestra más de que nos falta construir una comunidad”.

A sus reflexiones se suma Sofía Gordón, coordinadora de la Coalición por una Movilidad Segura. Según su criterio, existe un problema en el país y es que la infraestructura facilita el movimiento de los carros al punto de que, si un peatón tiene derecho de vía y cruza, aún así puede ser atropellado por un auto que curva. De hecho, afirma que la mayoría de atropellamientos suelen ocurrir por esta causa.

Se necesita más respeto para los peatones

Para ambos expertos, aunque los peatones son prioridad dentro de la movilidad, eso aún no es respetado por todos los usuarios viales. Por eso, Gordón considera que hacen falta más reductores de velocidad y pasos cebra, especialmente en las cercanías de hospitales y centros educativos.

La Coalición ha visitado Guayaquil, Quito, Ambato, Santo Domingo y Cuenca como las ciudades con más atropellamientos en el país y señala que esos son factores comunes en los siniestros con peatones. Pero entre 2021 y la actualidad, los operativos afuera de los colegios de Santo Domingo han disminuido esos percances.

Finalmente, Gordón señala que “no podemos comparar la vulnerabilidad de una persona que solo tiene su cuerpo con la de alguien que está dentro de un vehículo y bajo la protección de un chasis. Por eso está muy bien que los peatones se empoderen. El conductor de un vehículo no pierde ni un minuto por detenerse para que los peatones pasen”, asegura.

