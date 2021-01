En Quito el café tiene 'aroma de solidaridad'

Una época de dificultad económica, pero también una época de solidaridad y apoyo permanente. 2020, debido a la emergencia sanitaria, se convirtió en uno de los años más complicados para las finanzas de los quiteños. Por eso, los emprendimientos de la capital se juntaron para vender en conjunto y, de paso, ayudar a fundaciones y causas sociales.

El ingenio surge para reactivar la economía de las parroquias rurales de Quito Leer más

Ese es el caso de Coffee Relief, la cafetería de especialidad nacida en medio de la pandemia de COVID-19 que aprovechó diciembre para unir esfuerzos para mejorar la economía de varias familias.

A sus productos, durante días específicos y con ofertas y descuentos especiales, se unieron vinos, postres, snacks y hasta arreglos florales. Las perchas del Coffee Relief se llenaron de artículos para satisfacer todos los gustos del cliente.

El experimento de vender bajo el mismo techo varias marcas de distintos productos fue tan positivo que no se limitará al último mes del año. Todos los participantes resultaron beneficiados y por eso ya se mira a 2021 como un espacio de nuevas oportunidades y diversas actividades. De hecho, según los voceros de los negocios involucrados, febrero pinta para ser el mes de un nuevo acto colaborativo.

Lo que hace diferente a este emprendimiento de emprendimientos, es que no todo lo ganado va a manos de los propietarios. Las marcas acordaron apoyar con sus ingresos a la Fundación Aldeas Infantiles SOS. La organización no gubernamental también vio afectado su proyecto por la falta de recursos económicos.

Aldeas SOS no solo tuvo un recorte de ingresos -por donadores que ya no tenían dinero para seguir apoyando- sino que aumentó su demanda. Los menores que por la pandemia no podían salir de casa tuvieron menos oportunidades de estudiar e incluso fueron -y todavía son- víctimas de violencia doméstica.

Los integrantes del Coffee Relief entendieron esa situación y decidieron hacer algo al respecto. “Sabemos que todas las iniciativas que apoyan a superar realidades sociales son indispensables en nuestro país”, dicen.

¿Cómo funciona la cafetería y el proyecto colaborativo? Nardelia Espinoza, presidenta Ejecutiva de Coffee Relief, explica que su ‘fábrica de experiencias en café de especialidad’ es la respuesta “a la necesidad de nuestros amantes del café durante la pandemia, especialmente en el tiempo de confinamiento”. El negocio nació una semana después de que se decretó el aislamiento domiciliario obligatorio.

Quito se adapta mejor a las iniciativas de teletrabajo y reuniones virtuales Leer más

“Pensamos en el café como un alivio, realizamos varias colaboraciones durante el confinamiento con varios hospitales y con el Cuerpo de Bomberos de Quito. Sabíamos de las largas y extenuantes jornadas de trabajo y qué mejor alivio que una buena dosis de cafeína, para sobrellevar estos tiempos difíciles”.

Luego vino la etapa de ubicarse en un local. Pensaron en un sitio icónico y que entendiera la realidad económica de la ciudad y sus emprendedores. Finalmente llegaron al Hotel Quito. Ahí laboran los seis colaboradores de Coffee Relief.

Son expertos de amplia trayectoria. Jonathan Jerez, por ejemplo, es uno de los baristas más reconocidos de la capital. Su trabajo en otros locales -como el Coffeeteer- generaron que varios clientes busquen su nueva locación.

Una vez instalados, y con las normas de circulación más flexibles, se dio paso a las iniciativas de cooperación. Espinoza cuenta que la selección de los socios aliados vino “de una previa exploración de las experiencias que cada uno de ellos podría brindar al cliente, debemos recordar que no se trata de un producto más. Queríamos algo especial, algo diferente y que permita al cliente llevar memorables y deliciosas experiencias”.

¿Quiénes se sumaron? En diciembre, durante el evento denominado Merry Coffee, estuvo Mmm Pastelería Artesanal, Mangia Pizzas y Calzones, Durca Chocolates y Román Liquors. Este último ofrece vinos, cavas y todo tipo de licores tradicionales y orgánicos.

Los participantes coinciden en que la experiencia navideña fue positiva. “El Merry Coffee como denominamos este tiempo de colaboración, fue una excelente oportunidad de compartir la visión de otros giros de negocio, aprender de estos emprendimientos. Pensar siempre en nuestro cliente nos brindará ese valor diferenciador. Aprendimos también que es tiempo de alianzas, que unidos somos más fuertes”, dicen.

Varios productos fueron parte de la iniciativa. gustavo guamán

El comercio capitalino está afectado

Las cifras hablan de una pérdida enorme de recursos. La Cámara de Comercio de Quito estima que la afectación es de más de 15.000 millones de dólares. Lo peor, critican las autoridades gremiales, es que las iniciativas del sector público solo son un golpe mayor al comercio y la actividad formal.

El modelo de control en Quito está en la mira de las autoridades Leer más

Las restricciones a la movilidad y las limitaciones de horarios y locales sin permiso para trabajar afectan a los empresarios y emprendedores legales. Los que cumplen con impuestos y deben pagar arriendos, costos de producción y a sus empleados.

El comercio informal, en cambio, no ha dejado de trabajar ni un día. Las ventas ambulantes y el expendio de artículos de contrabando no frenó ni durante los meses de confinamiento obligatorio.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, ha insistido en que se oprime al empresario formal y no al resto.