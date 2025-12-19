¿A qué hora es el velorio de Rodrigo Borja? Detalles del duelo nacional bajo decreto

Izquierda Democrática confirma que Rodrigo Borja tendrá un funeral de Estado en el Centro Cultural Itchimbía, en Quito

El expresidente Rodrigo Borja tendrá un funeral de Estado, el cual se iniciará este 19 de diciembre de 2025.

El partido político Izquierda Democrática (ID) emitió un mensaje en el que confirmó que el funeral del expresidente Rodrigo Borja se realizará este 19 de diciembre de 2025, a las 16:00 en el Centro Cultural Itchibía, en el sector El Dorado, centro de Quito.

En inicio, la ceremonia fúnebre estaba prevista en la Casa de la Cultura, según indicó la concejala de Quito, Analía Ledesma, a EXPRESO. Después, la organización política indicó que el velorio se realizará en ese centro cultural, para lo cual distintas entidades han coordinado acciones para el funeral de Estado.

Noboa decretó duelo nacional por Borja

El presidente Daniel Noboa declaró la noche del jueves 18 de diciembre tres días de duelo nacional, tras conocerse que el exmandatario falleció en Quito. En el Decreto Ejecutivo 260 dispuso que este viernes, el sábado 20 y el domingo 21 la Bandera Nacional "permanezca izada a media asta en todos los edificios púbicos, tanto civiles como militares, en todo el territorio".

Noboa también ordenó que tres ministerios coordinen con la familia del expresidente Borja para la organización de la ceremonia solemne, con la que se honrará al exmandatario. Por ello, las carteras de Exteriores, Defensa e Interior iniciaron las labores para realizar el funeral de Estado.

Diferentes autoridades y figuras políticas ecuatorianas han expresado su pesar por el fallecimiento de Borja. Noboa fue uno de los primeros.

El actual jefe de Estado escribió en su cuenta personal de X un mensaje en que que señaló que "Rodrigo Borja estará para siempre en la memoria del Ecuador. Hoy este país honra su legado. La familia Noboa Valbonesi extiende sus más sentidas condolencias a familiares y seres queridos".

También otros exmandatarios se pronunciaron. El expresidente Guillermo Lasso publicó una foto junto a Borja en la misma red social.

"Fue un hombre íntegro, demócrata coherente y estadista que honró el servicio público y la institucionalidad del Ecuador. A sus familiares, amigos y a quienes compartieron con él el compromiso por el país, les extiendo mi solidaridad en este momento de dolor. Que su legado y su aporte a la historia del Ecuador permanezcan en la memoria de las futuras generaciones", escribió.

Oswaldo Hurtado también expresó su pesar. A través de un mensaje emitido por el exministro Diego Ordóñez, el expresidente escribió que Borja "dedicó su vida a servir al Ecuador y a su pueblo, con una ejemplar honestidad. Fundó un partido, formó una generación y alcanzó la Presidencia de la República, respetó las libertades y derechos, enfrentó una grave crisis económica y representó dignamente a su país. Larga vida de servicio público que conviene recordar a los jóvenes de hoy".

Reproduzco la condolencia del expresidente Osvaldo Hurtado en memoria del expresidente Rodrigo Borja pic.twitter.com/VUPFzOnEbS — Diego Ordóñez🇪🇨 (@diegoordonezg) December 19, 2025

