La Puntilla, colapsada ante una alerta de bomba

La avenida Samborondón, en La Puntilla, ha colapsado este 16 de diciembre. Un operativo por una amenaza de bomba ha dado cabida a que se forme una fila interminable de carros que intentan, sin suerte, salir del atolladero.

Sobre el hecho, del que no se confirma ni descarta aún nada, el ECU 911 se ha limitado a decir que se realiza la Policía realizó el operativo, luego de que en una llamada alertaran de la situación.

Daniel Robles, quien habita en La Aurora, aseguró a EXPRESO, que permaneció atascado alrededor de 50 minutos; y que en ese tiempo lo que predominó en él fue el miedo. "Por como está todo en este país, nada se puede descartar. Aún no sé qué ha pasado. No han dicho nada. Pero mi terror era que disparen, que haya ladrones o en sí esa bomba. Ya no se puede salir a ningún sitio. Diciembre será el mes en el que nos vamos a guardar, como nunca antes", señaló.

Samuel Bermeo, quien habita en Ciudad Celeste, ha optado por resguardarse en un centro comercial. Hoy tendría la cena navideña con sus compañeros de trabajo. Ha decidido no ir. No solo porque el tráfico está colapsado y se hará tarde, sino porque ya no quiere sentir ese pánico al tocar la calle.

"Siento que vivo con psicosis. Ya no confío en nada ni nadie. Solo espero que lo de la bomba no sea real, y todo quede en una pésima broma", señaló.

