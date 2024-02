Pugnas entre bancadas frenan reformas al COIP

Cruces de acusaciones entre legisladores de las diferentes bancadas se evidenciaron en el Pleno de la Asamblea Nacional durante la sesión donde se debatió el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y dos mociones.

No se aprobó la moción de dos bloques de la Revolución Ciudadana (RC) porque no alcanzaron los votos y no se sometió a votación la moción de ADN, que está dividida en cuatro bloques. Las acusaciones traspasaron el hemiciclo cuando tras la suspensión de la sesión por falta de cuórum, representante de tres bancadas cuestionaron lo sucedido.

En el tercer bloque de la moción de ADN, según su legisladora María Fernanda Araujo, se incluyó las reformas que hacen referencia a la investigación previa y al recurso de revisión, entre otros.

La primera reacción de la bancada correísta fue salir del Pleno para dar una rueda de prensa cuando no se aprobó su moción. Para Veloz, en el tercer bloque de la moción de ADN habría un fraude "porque el Gobierno junto con el Partido Social Cristiano (PSC) y la bancada de Construye van a votar a favor de que esas reformas se archiven y no tomarán la forma de herramienta para que los administradores de justicia pongan de rodillas a los delincuentes. Todo por qué, para favorecer a una consulta popular que, a los ecuatorianos, a través de estas reformas se les ahorrarían 60 millones de dólares".

Desde Construye, Jorge Peñafiel, expresó que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, le debe una explicación al país. "Porque no ha considerado una moción presentada durante la sesión, no me permitió sustentarla verbalmente, que proponía el archivo total de las reformas al COIP", argumentó. También arremetió contra ADN. "El movimiento oficialista permite que no se constituyan los 70 legisladores presentes y por tanto se debe, obligatoriamente, suspender la sesión", sostuvo al resaltar que existe una agenda de impunidad presente. "La bancada del Gobierno nacional está actuando, conjuntamente, con la RC, en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano", acusó.

De su parte, el legislador del PSC, Otto Vera, manifestó que con las reformas se estaba peleando el derecho de los ecuatorianos para defenderse de los criminales, pero que "eso es lo que hoy lamentablemente muchos legisladores, al salirse, dejaron en indefensión a los ecuatorianos". Rechazó que exista un acuerdo de mayoría con su bancada. "Hemos respaldado la moción del bloque de ADN. Lo que no entendemos es por qué se salen y quitan el cuórum", refirió. El PSC respaldaba la moción del oficialismo. "Íbamos a votar a favor de los dos primeros bloques y en contra de los otros dos", recalcó.

Pierina Correa, de la RC, dijo que su bancada se retiró del Pleno porque consideraron que fue una burla ante la ciudadanía y porque su pedido de suspender la sesión para ahondar en el análisis para llegar a acuerdos a favor de la ciudadanía no fue aceptado por Kronfle. "Esta era una maniobra para pasar lo que habían acordado entre ellos, que tenía que ver con el archivo de este proyecto". Según la legisladora, al negar el proyecto se abre la posibilidad de que se haga la consulta popular, pero muchas de las propuestas de la consulta podrían solventarse con la aprobación del COIP.

