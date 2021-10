No se le dio mantenimiento ni al puente, ni a la vía. Así lo informó la subsecretaria de Transporte y Obras Públicas, Fanny Farías, sobre las acciones realizadas en el puente sobre el estero Quimis, en la vía Montecristi -Jipijapa, quien señala que desde julio de este año está en el cargo y que, al menos en su administración, no se han realizado estas obras.

El colapso del puente sobre el estero Quimis dejó cuatro heridos

“Desde que estoy en funciones no le hemos hecho mantenimiento, porque el puente está considerado para construirlo no para darle mantenimiento, dentro de un paquete de obras que se contrataron con el préstamo del Exibanc, pero no tenemos contrato alguno, más ahora que se ha caído el puente”.

Según Farías antes de su llegada como autoridad ya habían estudios de esta infraestructura pero señaló que no han conocido “que se iba a caer”. “Estábamos esperando recursos para construir este puente”.

No obstante el urbanista Felipe Huerta señala que sí pudo evitarse la caída si se hubiese aplicado inspecciones periódicas. “Una rutina de mínimo cada 5 años y que estas sean oculares, simples o mayores. Son varios factores. Nuestro suelo es impactado por sismos, luego se proyectan para un uso, no una vida útil, porque hay que ver el incremento de tránsito, el tipo de tránsito y su recurrencia año por año. Los puentes no son juguetes” advirtió.

Farías, enfatizó que no hay un tiempo estimado para habilitar el paso en el sector porque esperan la respuesta de la mesa técnica para ver si se habilita el puente provisional o la construcción del puente nuevo.