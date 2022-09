El Partido Social Cristiano (PSC) se desmarcar frontalmente de la posición de su asambleísta Luis Almeida sobre las reformas a la Ley de Servicio Público relacionadas a las pensiones vitalicias para exmandatarios. En un comunicado, el PSC asegura que la posición de Almeida de votar a favor del informe de reformas que pueden devolver la pensión al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas, sentenciados por la justicia ecuatoriana por delitos contra la administración pública, fue inconsulta y que esta no representa la posición de la organización política.

Consultado por EXPRESO, el legislador Almeida comentó que no le consultó al partido su posición al respecto y tampoco existía una orden de hacerlo. "No he consultado al partido porque no me ha dicho que lo consulte... No hay una posición del partido en el que hayan ordenado hacer esto. Recuerde que los legisladores somos pensantes". Al ser consultado sobre el análisis que hizo para emitir su voto sobre un informe que claramente beneficia a exmandatarios sentenciados por la justicia, respondió: "No vi ningún problema al momento porque en realidad leyeron ahí el informe y bueno algunas cosas estaban bien. No hay nada malo que se discutan los temas".

No tengo ningún interés. Lo que sí debería analizarse que algunos presidentes quedan pobres, otros quedan solos, otros quedan sin amigos. No pueden conseguir empleo. Eso lo he dicho, pero tiene que decidirlo el pleno. Luis Almeida, legislador socialcristiano.

El informe aprobado por la Comisión del Derecho al Trabajo con el voto favorable de Almeida, de tres legisladoras del correísmo (Pamela Aguirre, Marcela Holguín y Johanna Ortiz) y de un independiente (Eckenner Recalde) propone modificar el artículo 135 de la Ley de Servicio Público eliminando dos excepciones para quienes pueden gozar de estas pensiones vitalicias. Una de ellas, y la que concentra el debate, es para aquellos exmandatarios sentenciados por delitos de peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la vida, de lesa humanidad, contra la fe pública, y/o de agresión o violencia sexual. Rafael Correa y Jorge Glas están sentenciados por el delito de cohecho en el caso Sobornos. Correa está prófugo, mientras que Glas está preso y además cumpliendo otra condena por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht.

El comunicado del PSC, firmado por el presidente nacional, Alfredo Serrano, recuerda que el bloque se ha pronunciado a favor de que los exmandatarios reciban una pensión vitalicia. Puntualiza que en el 2020 el bloque estuvo a favor de que se exceptúe a los mandatarios que no hayan terminado su periodo o que cayeron sobre ellos una decisión judicial penal relacionada con el ejercicio de su cargo. Por ello, la Directiva del PSC respalda la posición de la bancada y adelanta que no apoyará en el pleno el informe de segundo debate que pretende cambiar la ley.

Almeida concluye que detrás hay una acción política del Gobierno Nacional que "intenta todo relacionar a Correa o quien sea cuando las leyes deben ser hechas para todos":