La Procuraduría presenta acusación particular en el caso Las Torres

La Procuraduría presentó acusación particular para 13 de 15 procesados por posible delincuencia organizada en el caso Las Torres que investiga la Fiscalía.

En un comunicado el organismo recordó que la Fiscalía investiga una presunta organización delictiva que a partir de 2017 habría operado en la Contraloría General. Uno de los investigados es el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, entre otros.

La Procuraduría indicó que la estructura presuntamente se consolidó en agosto de 2018 con la designación de Pablo Flores como gerente de Petroecuador, Natalia Cárdenas como su asesora, entre otros funcionarios sospechosos.

Se indica en el documento que en noviembre del mismo año las actividades se habrían extendido a la Presidencia a través del fallecido José Agusto, su hermano Luis y otros investigados.

Añadió que la organización supuestamente funcionó de forma permanente hasta 2020 y se habría beneficiado de los pagos efectuados por la estatal a sus proveedores.

Para conseguir el objetivo los integrantes habrían ordenado y gestionado el desvanecimiento de glosas a cambio del pago de porcentajes de los pagos.

Una vez presentada la acusación se fijará fecha para el reconocimiento de la firma y rúbrica.

La instrucción fiscal del caso concluirá la próxima semana. Luego la Fiscal pedirá día y hora para sustentar su dictamen en la audiencia preparatoria de juicio.

El jueves se recibirán seis testimonios anticipados.

La abogada María Teresa Torres señaló que tres de los procesados, a quienes la Procuraduría señaló como servidores, no son ni han sido funcionarios públicos dentro del periodo investigado. La defensora indica que es una confusión total en el boletín de la Procuraduría. La acusación particular todavía no se ha notificado a los abogados.