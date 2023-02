A Diego Ordóñez, el secretario de Seguridad Nacional, no le admiran las amenazas de juicio político que rondan al presidente Guillermo Lasso. Dice que esa situación ha acompañado al mandatario desde el primer día de gobierno.

El secretario de Seguridad reivindica que el gobierno del presidente Guillermo Lasso, a pesar de los constantes intentos desestabilizadores que ha tenido en su contra, ha logrado hitos importantes como la vacunación, inversión social, reducción de pobreza y otros. Del referéndum dice que hubo casi 50 % de apoyo.

- En esta situación compleja que vive el país, ¿Cómo piensan reactivar la economía?

- El problema de la llamada inestabilidad ha acompañado al Gobierno desde el primer día. Este escenario no es nuevo, a pesar de esas dificultades el Gobierno ha logrado estabilizar la economía, las cuentas fiscales, se ha incrementado la inversión, no a los niveles que quisiéramos, porque afecta este ambiente permanente de hostilidad política, que lo que hace es crear dificultades y no buscar soluciones. Lo que está pasando ahora es un nuevo capítulo de este intento permanente, de esta conspiración continua.

Atracadores se repartían seguros Sucre y repartían contratos de auspicio a periodistas.

Diego Ordóñez

- Más sectores con acusaciones quieren alcanzar al presidente...

- Intentaron contra el presidente. Pandora fue contra él. No se encontró nada, no descubrieron nada, no había ninguna irregularidad, pero siempre sostienen el mismo discurso. El problema aquí es una conducta política depredadora, revanchista, destructiva y un Gobierno que lo que tiene que hacer en medio de las dificultades es salir adelante, cumplir con su plan, sintonizar con la gente, no con los politiqueros. Quisiéramos que la Asamblea, la Función Judicial y el resto de organismos estuvieran involucrados en esta cruzada contra la delincuencia, para enfrentar el narcotráfico. ¿Qué tenemos? Un Gobierno combatiendo al narcotráfico, al crimen organizado y una Asamblea diciendo que el presidente está vinculado con el narcotráfico, es una infamia intolerable y asentada en una supuesta investigación.

- ¿Hay una Senain paralela?

- Se ha escuchado eso. Durante el gobierno de Correa se armó una oficina de espionaje, no tenemos la evidencia, pero sabemos que se compraron equipos para espionaje político y que todos los equipos desaparecieron de la Senain.

El Cosepe declara a la minería ilegal como amenaza a la seguridad Leer más

No he tenido nunca dinero en el exterior, inversiones, ni participado en una compañía.

Diego Ordóñez, secretario de Seguridad

- Mencionan a exmiembros...

- Hay un grupo de policías, de miembros de la Senain, incluso uno en servicio activo, que estuvieron vinculados. No somos un estado policial, somos un Gobierno democrático y no estamos tras esa estructura, no tenemos nada que ocultar.

- Puede ser la que esté minando la credibilidad, poca o mucha que tenga el Gobierno.

- No, porque se minaría la credibilidad si hubiese verdades y esto es una cascada de mentiras. Están intentando quebrar la credibilidad con falsedades, construyendo tramas mentirosas, si hubiera verdades, otro sería el escenario.

- El informe reservado difundido se supone que era parte de una investigación previa archivada. ¿Saben de dónde salió y qué hay detrás de todo?

- Yo le diría que esta pregunta tiene que hacerle al medio. ¿Cómo lo consiguieron? Señaló hechos nada más. El señor Boscán dijo que se fue a Panamá a conseguir información, ¿quién le dio en Panamá el informe?, ¿por qué el informe de la Fiscalía está en Panamá?, ¿quién tenía ese informe? No tengo una respuesta.

- ¿Cree que hay un ensañamiento contra el Gobierno y contra usted?

- Hay que preguntarles a ellos por qué me persiguen a mí, cuál es su obsesión conmigo, denuncian mentiras, hacen historias falsas, les vale un comino cualquier opinión que desvanezca esas afirmaciones, no tienen mínimo respeto por la verdad, por la honra, esa gente no hace periodismo.

- ¿Qué sectores, además del correísmo que usted menciona, están atrás de la convulsión?

- Todos los que han sido afectados. Hay vínculos y todo apunta a la actividad del narcotráfico y la política, otros entre negociados corruptos con la política.

- ¿Este año, aparte del volumen de droga, van contra los cabecillas?

- Claro y ese es el trabajo que están haciendo los grupos en combinación Policía y FF. AA. Identificando eso y haciendo un seguimiento de cada caso, y estos son los resultados, por eso es que cuando hablamos de combate al narcotráfico no solamente es tener los equipos, que es importante no solamente el equipamiento, es tener definida una estrategia y otra línea es el poder aislar, están las cárceles del exterior, poner bajo control. Y eso estamos logrando, cuánto tiempo ya no tenemos problemas en las cárceles de Guayaquil.