Presunta líder de una banda aliada a Los Lobos fue vinculada al caso Villavicencio

La vinculación de Laura Dayanara Castillo Velin al proceso que se sigue por el asesinato de Fernando Villavicencio se concretó en audiencia el viernes 8 de septiembre de 2023, pero una semana antes, el sábado 2, ya constaba en un acta judicial su posible participación en el crimen del candidato a la Presidencia de la República, ocurrido el 9 de agosto, en el norte de Quito.

En los documentos de esa diligencia -por delincuencia organizada- quedó por escrito que sobre ella no solo pesaban sospechas por tráfico de drogas y delitos relacionados, sino también por su posible nexo con el atentado que acabó con la vida de Villavicencio. Por ese motivo, en ese momento recibió orden de prisión preventiva, porque existía “un riesgo de fuga”. Eso llevó a que la noche del viernes 8 de septiembre pudiera ser detenida, esta vez, por el caso Villavicencio.

Estaba en la mira

No fue en la primera audiencia de septiembre que los investigadores se enteraron de que ella tenía posibles vínculos con el crimen del candidato presidencial, pues lo conocían desde el día del asesinato, según se detalla en el expediente de delincuencia organizada, al que EXPRESO tuvo acceso. En los documentos se revela que el mismo día del magnicidio, Laura Castillo se movilizó desde el sur capitalino hacia Conocoto, con la custodia de individuos que estaban a bordo de dos motocicletas, una modelo Ninja y la otra una Honda Tornado, de placa ABO88J.

Esta última es la misma que los sicarios utilizaron y abandonaron en la zona donde atacaron a Fernando Villavicencio. Eso fue corroborado por los agentes que le seguían los pasos a la mujer desde enero, porque ella es considerada la presunta líder de una banda dedicada a diferentes delitos, que además tiene alianza con el grupo de delincuencia organizada Los Lobos.

Relación con el sicario

Laura Castillo, además, tiene un hecho que la vincula directamente con Jhojan David Castillo López, el sicario colombiano que la Policía eliminó en la escena del crimen de Villavicencio. Esto no se menciona en los escritos del caso de asesinato ni en el de delincuencia organizada, pero EXPRESO consiguió un acta de audiencia por el delito de porte de armas de fuego que se seguía en contra del sicario, por el que no tenía orden de prisión, y en este se nombra a Laura Castillo.

En el escrito legal se detalla que el 17 de junio de 2023, en la parroquia rural Guayllabamba, los agentes que patrullaban la zona detuvieron un vehículo luego de una persecución y en este se encontraban cinco personas, entre ellas Jhojan y Laura. El primero llevaba en su cintura una pistola Taurus, calibre 9 milímetros. La presunta líder delictiva, en cambio, estaba ‘limpia’, pero otro de sus acompañantes, Fernando Chaluisa, también fue procesado porque habría estado armado.

El hecho violento se suscitó en el norte de Quito, cerca de la intersección de las avenidas Gaspar de Villarroel y Amazonas.

En el expediente por delincuencia organizada seguido en contra de Laura Castillo se devela que hubo escuchas telefónicas para conocer sus movimientos. De esa manera, se habría evitado que el 23 de mayo se consumara un robo a una cooperativa de ahorro y crédito.

En las actas públicas de este caso no se observa si los agentes oyeron alguna conversación que se relacionara con el plan para asesinar a Villavicencio. Por eso, no se ha podido conocer si habría sido esta banda u otra a la que se refirió el periodista Christian Zurita el 8 de septiembre, cuando afirmó que la Policía -mediante escuchas- se había enterado de que a Villavicencio lo iban a matar y no lo evitó. Luego de esas declaraciones emitidas por el comunicador las autoridades no se han pronunciado.

DETALLE

Crimen ‘estudiado’ con sicarios ‘desechables’. En un comunicado de la Fiscalía, publicado luego de la vinculación de los últimos siete sospechosos del asesinato de Fernando Villavicencio, se detalla que un día antes del crimen, los miembros de la agrupación que ejecutó el hecho violento hizo un reconocimiento de la escena. Eso revela que los delincuentes conocían detalles que les permitieron organizar con antelación el delito. Pese a eso, tuvieron una baja. Una fuente policial, bajo reserva, detalló que los criminales elegidos para atacar a Villavicencio hacen parte de los delincuentes considerados ‘desechables’, porque pueden ser reemplazados, debido a que no suelen ser piezas importantes en una organización.

