El presidente destituye de la Policía al exdirector del Isspol

El escándalo de las posibles inversiones irregulares en el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) le significó a David Proaño, exdirector del organismo, la destitución de la Policía.

El presidente Lenín Moreno oficializó su salida con un decreto ejecutivo suscrito el martes 5 de enero. Lo hizo luego de que Proaño no apelara a la destitución dispuesta por Inspectoría dentro del sumario administrativo que lo cesó de las filas el pasado 10 de diciembre.

Ese día en Inspectoría se resolvió que Proaño infringió el artículo 121, numeral 21, del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop). Se refiere a las faltas muy graves.

Proaño habría abusado de la jerarquía con el fin de incumplir obligaciones económicas o legales, causar perjuicio o grave daño a un tercero, según la resolución leída.

En el decreto se justifica que Proaño no apeló del acto administrativo del 10 de diciembre, emitido por Inspectoría.

Proaño fue director del Isspol, secretario del Consejo Superior, vocal de inversiones y vocal de riesgos. Es uno de los investigados por la posible afectación al seguro policial en inversiones irregulares que habrían puesto en riesgo alrededor de 800 millones de dólares del Isspol.

A Proaño se señaló como el responsable de una serie de anomalías que habrían precedido a las inversiones swap de más de 300 millones de dólares. Entre ellas, el cambio de razón social de la empresa oferente y que no se advirtió al Consejo del Isspol.

Del oficial se demandó que debía exigir suficientes documentos de respaldo que avalen la presunta participación del Citibank antes de instrumentalizar y firmar la operación.

En los días posteriores a la sanción que le impuso Inspectoría circuló en redes sociales un comunicado atribuido al oficial. Señala que “quienes me conocen podrán dar fe de mi trayectoria profesional y de la integridad con la que me he comportado desde mis inicios”.

Afirma que en el grado de general nunca “ocasioné daño a alguien; cumplí dos encargos institucionales de manera justa, con humildad, honestidad y transparencia, respetando en todo momento la ley”.

Añadió que es falso que el problema que dicen que existe en el Isspol se descubrió a finales de 2019 con investigaciones de la nueva administración y que la situación operativa y financiera siempre fue manejada bajo conceptos técnicos, de riesgos, jurídicos y financieros.

EXPRESO contactó a Jorge Flores, abogado de Proaño. Él señaló que no apeló por decisión de su cliente. Ofreció consultar a su defendido si el comunicado le pertenecía. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

La cifra

70.000 asegurados entre activos y pasivos integran el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Resolución. El pasado 10 de diciembre Inspectoría de la Policía anunció la sanción para el general Proaño.

Irregularidades

Posible estafa

A finales de 2019 autoridades policiales y del Ministerio de Gobierno conocieron que su seguro (Isspol) habría sufrido una estafa de alrededor de 800 millones de dólares en inversiones que no contarían con respaldos.

Investigaciones

La Superintendencia de Compañías dijo haber iniciado 40 investigaciones de oficio, a varios partícipes del mercado de valores que intervinieron en inversiones realizadas por el Isspol y Ecuatoriana de Granos (Ecuagran) y Delcorp, en liquidación.

Acciones

Juan Carlos Rueda, director del Isspol, y el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, estuvieron este miércoles en Guayaquil para pedir al superintendente de Compañías su actuación en el caso en cumplimiento de la ley.