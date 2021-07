La Prefectura de Chimborazo reunió $ 824.000 en ‘diezmos’

Las 48 remuneraciones mensuales de José llegaron incompletas. “Cuando pedía explicaciones me decían que tenía que apoyar al movimiento”, cuenta. Trabajó cuatro años para la Prefectura de Chimborazo y en ese tiempo le descontaron en total 1.200 dólares para apoyar a entidades gremiales y particulares.

“Simplemente dejé de trabajar allí porque no estaba de acuerdo, porque además de descontarnos nos pedían ‘vaca’ para marchas, para obras, fiestas’’, agrega. Hoy, la Contraloría revela que no se trató de un hecho particular, sino de una práctica recurrente entre 2013 y 2019, cuando Mariano Curicama estaba a cargo.

La Prefectura de Chimborazo “efectuó, sin sustento legal, descuentos del 5 % a las remuneraciones de 615 servidores, para un fondo común destinado a un movimiento político”, concluye la Contraloría.

Según el informe DPCH-0015-2020, los descuentos sumaron $ 824.209. Casi un millón de dólares fueron a parar a las cuentas de la Asociación de Empleados del Gobierno Autónomo de Chimborazo, el Comisariato del Consejo Provincial y el Sindicato de Obreros Autónomos de Chimborazo.

José recuerda que sus roles de pago también consignaron que los descuentos se hacían para empresas particulares. “Se iba a una cooperativa de ahorro y crédito indígena, pero yo no tenía cuenta”. El joven dice que después de que la Fiscalía formulara cargos en contra del exprefecto por un caso de diezmos pensó en denunciar, pero “soy funcionario en otra entidad de la provincia”.

La Prefectura efectuó descuentos del 5% a los salarios de 615 servidores.

La auditoría de la Contraloría señala que además de las entidades gremiales, los descuentos fueron a tres cooperativas de ahorro y crédito, un fondo de inversión y empresa de seguro, sin que las compañías tuvieran alguna relación con los funcionarios a los que se les descontaba el sueldo.

El informe de la Contraloría habla de irregularidades administrativas y de tipo penal.

En el 2020, antes de que la Contraloría emitiera el informe, las denuncias de ocho exservidores, de los 615 perjudicados, motivó la apertura de un expediente por concusión en contra del exprefecto. Por este caso, el miércoles, a las 15:00, está previsto que se realice una audiencia de juzgamiento en un tribunal de esa provincia.

Actualmente, Curicama es asambleísta y presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.

El funcionario ha dicho que desde los 17 años es líder indígena y que en su cosmovisión “el concepto de la minga va de la mano con el de solidaridad”.

Su abogado, César Robles, también ha señalado que su cliente “lo único que ha hecho en su momento es simplemente organizar a la sociedad, a las personas para que esta minga se desarrolle en actividades agrícolas”. Dijo que no hubo imposición para que los funcionarios entreguen una parte de su salario. Sino que se trató de una donación. “Cada centavo donado voluntariamente ha sido utilizado en beneficio de la colectividad”.

Prefectura

Más anomalías en entidad

El examen de control también constató que se incrementaron los sueldos de 12 coordinadores, “sin justificación técnica”. Además, se verificó que la Prefectura autorizó que se cancele $ 60.487 al IESS por aportes patronales, a pesar de que los beneficiarios fueron profesionales que facturan por sus servicios profesionales.

Detalle

Trabajo. Mariano Curicama fue expulsado de Pachakutik en 2012. Actualmente es parte del movimiento Minga-Bancada del Acuerdo Nacional (correísta).