La prefecta de Esmeraldas se reúne con el creador digital Sigifredo Quiñónez

La prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, y el creador digital Sigifredo Quiñónez, dueño de la página de Facebook “Línea de Fuego”, se reunieron la tarde de este jueves 16 de noviembre de 2023 para limar asperezas y hacer las paces, luego de que la autoridad de Gobierno Provincial lo acusó de motivar el odio en su contra y de tener nexos con presuntos miembros de bandas criminales que operan en Esmeraldas.

Zambrano y Quiñónez aparecieron en una improvisada rueda de prensa que se realizó en la casa de la Prefecta, que fue transmitida en vivo a través de Línea de Fuego y donde estuvieron acompañados por tres pastores evangélicos, quienes fueron los que motivaron este encuentro.

Cuenca: Hallan sin vida a estudiante reportada como desaparecida Leer más

Te invitamos a leer: El embajador de Israel en Ecuador explica el conflicto con Hamás

“No podíamos caer en el abismo al que no quieren llevar los enemigos que no están midiendo consecuencias de lo que puede ocasionar cualquier palabra mal dicha o mal entendida. Lo que está viviendo Esmeraldas nunca lo habíamos vivido. Sigifredo es un hombre de Dios y me uno a su clamor de buscar paz”, dijo Zambrano, quien durante su intervención anunció el cierre de la Unidad de Asistencia Médica Desarrollo Social y Cultural por temas de seguridad.

Por su parte, Quiñónez agradeció la apertura de Zambrano y aclaró que su única tarea ha sido hacer constantes llamados a la unidad y a la paz a través de sus transmisiones en vivo.

“Dios nos mandó a la unidad y a la paz. Todo este tiempo he estado orando para que Dios cambie a este país y toque el corazón de todas las personas y las transforme. Es un agrado para mí estar aquí”, aclaró Quiñónez.

Al finalizar la rueda de prensa, Quiñónez y Zambrano se dieron un abrazo y realizaron una oración para sellar su amistad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!