Un 'precipitado fin' de la pandemia de COVID-19

“No tomo conciencia de si uso mascarilla o no, realmente a veces me olvido de utilizarla, porque ya nadie tampoco se la coloca ni me la piden”, esta es la afirmación de una ciudadana en el centro de Guayaquil. En Ecuador, el uso de cubrebocas ha pasado a ser opcional. El control de los aforos, la desinfección de manos y otros métodos preventivos están quedando en el olvido, y para los expertos en salud pública la pandemia aún no llega a su fin.

El doctor Wilson Tenorio, presidente de la Federación Ecuatoriana de Medicina, sostiene que hay sectores de la población que aún no comprenden la magnitud del problema originado por el SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19.

“El virus sigue mutando, sigue circulando y propagándose. No podemos perder todo lo que hemos avanzado, aunque respetamos las declaraciones del Gobierno y de los organismos encargados. Nosotros debemos seguir procurando en recomendar el uso de cubrebocas y mascarillas. Así como el lavado permanente de manos, y el uso de antiséptico. Privilegiar la ventilación de lugares abiertos, y evitar la climatización de lugares cerrados. Porque puede existir una persona que pueda ser portador asintomático, y estos ponen en riesgo a las personas que tienen factores de riesgo como las personas de tercera edad o las que tienen sus defensas bajas”, afirma Tenorio.

Visitantes del Malecón 2000. La mayoría de ciudadanos ya no usa la mascarilla. JUAN FAUSTOS SANDOVAL

En ese sentido, Tenorio cree que fueron precipitadas las declaraciones del presidente Guillermo Lasso, a inicios de octubre en un medio televisivo, sobre el fin de la pandemia: “Ya que todavía no es el momento. Estamos en ese túnel largo, y eso nos debe llevar a seguirnos preocupando”.

Asimismo piensa el doctor Ricardo Cañizares, epidemiólogo y director de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG), quien cree que el mensaje gubernamental debería ser más preciso para que no existan confusiones.

“Una cosa es que el Gobierno decida que algunas medidas o procedimientos ya no se van a seguir exigiendo, otra cosa es decretar que la pandemia ha terminado. La pandemia no se ha terminado. La Organización Mundial de la Salud mantiene el nivel de alerta sobre el virus. Los Gobiernos deben continuar con las medidas de prevención”, asegura.

Cañizares también argumenta que existen logros sanitarios que deben tomarse en cuenta más que los logros políticos. “Hay una disminución de la cantidad de casos graves y de hospitalizados, ocupación de salas de cuidados intensivos, en eso hay un logro importante. Sin embargo, las capacidades del sistema de salud para seguir respondiendo y seguir controlando la pandemia, y tener una sostenibilidad a mediano y largo plazo, no ha mejorado totalmente.

La capacidad de vigilancia epidemiológica, de detección temprana de contagios, eso no ha mejorado”, enfatiza.

Sin filtros. El Gobierno eliminó la presentación de los documentos de vacunación y de resultados de COVID-19, días atrás, luego del anuncio presidencial sobre el fin de la pandemia.



Jonathan Vera es médico general y responsable de vigilancia epidemiológica en el Distrito 12D02 Pueblo Viejo-Urdaneta (Los Ríos). Desde su experiencia en primera línea con la atención a pacientes con COVID-19, también insiste en que aún está lejos el fin de la pandemia.

“Decir que ha terminado la pandemia sería muy grosero, porque todavía hay muchas limitantes que nos mantienen allí. Nosotros como país no tenemos todos los recursos”, comentó el galeno.

Vera también asegura que el país aún no cumple los requisitos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hacer un anuncio sobre el fin de la pandemia.

“Uno de los requisitos que se debe cumplir para dar fin a la pandemia es controlar el riesgo de contagio. Controlarlo de manera interna a nivel nacional, como también a las personas extranjeras que llegan al país. No se puede tener un control en la frontera, en este caso de los viajantes”.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó días atrás que en las últimas nueve semanas hubo un descenso sostenido de contagios de la COVID-19. La semana anterior se registraron 339 casos.

En cuanto a la viruela del mono, a escala nacional se registran 212 casos, y las provincias con mayor incidencia son Pichincha, Guayas, Azuay. Según el informe, el 90 % de las personas infectadas son hombres de 18 a 45 años, el 10 % son mujeres; 123 personas están en aislamiento. 88 fueron dadas de alta.