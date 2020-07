La precandidatura de Yaku Pérez no deja satisfecha a toda la base indígena

La decisión del Consejo Político de Pachakutik de presentar a Yaku Pérez, actual prefecto del Azuay, como precandidato único a la presidencia no fue bien recibida por toda la base del movimiento indígena.

Aunque nadie se ha pronunciado oficialmente, en las redes sociales varios dirigentes han señalado en las últimas horas que la decisión será recién tomada a finales de agosto, cuando el movimiento celebre sus elecciones primarias.

Por ejemplo, el comunicador cercano al movimiento José Atupaña cuestionó en la red social Twitter: “¿Que PK ya tiene único candidato presidencial? No es verdad. Consejo Político Nacional, no haga campaña, no es su función. El 22 de Agosto, son las primarias, según cronograma de su Tribunal Electoral. Si renuncia (Salvador) Quishpe e Iza (Leonidas), podría ser el único. Ama llulla. Cumplan con lo suyo”.

La noche del 30 de julio de 2020 el Consejo Político con 26 votos a favor, seis en contra y una abstención se inclinó por presentar como precandidatura única ante la convención nacional el nombre de Yaku Pérez.

Pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) emitió una invitación a sus bases para que el 6 de agosto se unan de forma virtual al Consejo Ampliado para definir el respaldo a los precandidatos (para presidente y asambleístas) de Pachakutik.

En días pasados, el presidente de la Conaie, Jaime Vargas, dijo que varios sectores consideran que Yaku Pérez tiene que cumplir con el mandato que le dieron los azuayos en la prefectura y que si renuncia para ser candidato, sería un riesgo para el movimiento perder una prefectura en una de la provincias más importantes.

Un allegado al movimiento, que pidió omitir su nombre, le dijo a EXPRESO que históricamente los procesos dentro de la Conaie y Pachakutik suelen llevar la tensión al máximo, pero luego se unifican. “He sido testigo de veces que parece que ya se rompen definitivamente, pero luego se recomponen y todos van por la misma lucha”, señaló.