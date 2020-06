Postergada la segunda instancia de Sobornos

Pedidos de diferimiento y una recusación motivaron la postergación de la audiencia de apelación de la condena para 20 procesados por el caso Sobornos. La diligencia debía instalarse este viernes. Será el miércoles a las 09:00. El tribunal integrado por Dilza Muñoz, Wilman Terán y David Jacho (ponente) convocó inicialmente la diligencia para hoy. En ella debían resolver las apelaciones de las defensas de los sentenciados y de la Procuraduría.

Los abogados buscan que en la segunda instancia se deje sin efecto la condena de ocho años de cárcel impuesta a 18 sospechosos de cohecho agravado, encabezados por el expresidente Rafael Correa, y que se ratifique su inocencia. También apelaron Pamela Martínez, exasesora de Correa, y su exasistente Laura Terán. La primera recibió 38 meses y 12 días y Terán 19 meses y seis días de cárcel.

Los 20 condenados, según la Fiscalía, integraban una red criminal dedicada a captar sobornos de contratistas del Estado, beneficiando a los cercanos al expresidente y a las campañas de Alianza PAIS. Se habría realizado mediante entrega de dinero en efectivo y por cruce de facturas. En el sistema Satje figuraban al menos 16 escritos presentados hasta las 15:00 de ayer.

Entre ellos el de Pablo Encalada, defensor de Rafael Córdova, quien pidió el diferimiento por haber asumido la defensa después de la notificación escrita de la sentencia. Dice el abogado que por efectos de la pandemia no ha sido posible acceder a la revisión de la prueba documental, para ejercer un trabajo adecuado de defensa.

Los patrocinadores de Correa también pidieron que se postergue la diligencia porque señalan que la audiencia debió pedirse con 72 horas previas a la notificación y eso no se habría cumplido. Además aún esperan las grabaciones del juicio solicitadas hace casi dos meses. Los abogados del exmandatario apelaron el fallo porque argumentan que su cliente fue condenado con base en el testimonio de Martínez, el cual no fue puesto a contradicción, ni corroborado con otras pruebas. Además, señalaron que se determinó que Correa fue beneficiario de 6.000 dólares, cuando justificaron que se trató de préstamo de un fondo solidario, al que habría aportado unos 8.000 dólares y que devolvió 500 mensuales por un año.

Marcelo Dueñas, defensor de Christian Viteri, recusó al tribunal porque ellos ya conocieron un recurso de hecho presentado por el exasambleísta. Declaró que la audiencia no debe instalarse mientras no se resuelva la demanda de recusación presentada el miércoles y dirigida al juez Jacho, que es el ponente. Dueñas puso en duda el sorteo del tribunal de apelación porque justo los tres sorteados ya resolvieron temas que tienen que ver con el proceso.

La Sala Penal de la Corte solo tiene siete jueces. La demanda sería sorteada a conjueces. El abogado indicó que no se trata de generar incidentes, sino de ejercer un derecho de las partes. Cuando se instale la audiencia Dueñas asegura que demostrará la falta de valoración de las pruebas de descargo aportadas en el juicio.

Paúl Ocaña, defensor de Teodoro Calle, afirma que su cliente fue condenado con pruebas ajenas. Indica que a Calle se le imputan dos facturas que no le corresponden y en el pago en efectivo se le adjudica haber hecho una oferta de pago que tampoco le corresponde.

David Acosta, defensor de Alberto Hidalgo, explica que la de apelación es una audiencia de estrados en la que las defensas explican por qué hubo un error del tribunal.

En las últimas semanas en redes sociales se impulsó una campaña de defensa de Calle, Correa y el empresario Édgar Salas, en la que se explica que la condena se impuso con pruebas ajenas, que no se evidenció el delito o que, en el caso de Correa, el dinero que recibió como préstamo no habría provenido de los sobornos sino del fondo solidario creado en la Presidencia en su administración. Sobre el tema, la Presidencia informó a la Fiscalía que no ha existido ningún fondo o ayuda humanitaria entre 2012 y 2016.

Sentencia. El pasado 7 de abril, en medio de la cuarentena por la pandemia de COVID-19, el tribunal integrado por Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez declaró la existencia de cohecho pasivo propio agravado y sentenció a ocho años de cárcel a los autores mediatos y coautores en el caso Sobornos 2012-2016.

Estructura. Durante el juicio cumplido antes de la pandemia la Fiscalía presentó pruebas de la existencia de una estructura criminal involucrada en la recepción y distribución de coimas. Involucró al expresidente Rafael Correa, quien tiene pendiente el juzgamiento por el plagio de Fernando Balda.