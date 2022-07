Esperaban a alguien nuevo y no más de lo mismo. La posesión de José Ruales como ministro de Salud no cumplió las expectativas de quienes observan y fiscalizan de cerca cómo se administra la salud pública del país, sobre todo ahora que permanece en un estado crítico del que no logra salir. Para el legislador Marcos Molina, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, el Gobierno “puso al cuidado del ratón el queso”.

Nosotros en estos 14 años no hemos visto ningún cambio, son los mismos de siempre. Las expectativas que los colegios de médicos nos habíamos formulado prácticamente se han ido al traste. Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos del Guayas.

Molina, quien asegura que Ruales no es bien visto por la sociedad médica por cómo se ha desempeñado en otros cargos públicos, contó que esperaba que el presidente Guillermo Lasso contemple nuevos perfiles para atender la emergencia, y no elegir a alguien que ha participado “en el grupo que sucumbió a la Salud en crisis”.

Pese a esto, Molina espera que el nuevo ministro de Salud erradique la corrupción en la compra de medicamentos y reestructure la cartera de Estado porque, a decir de él, se destina más recursos por el personal administrativo que en atender la salud de la población.

Este sentir de inconformidad se replica en el Colegio de Médicos del Guayas y la Federación Médica Ecuatoriana, quienes, según su presidente, Wilson Tenorio, perdieron la esperanza de que exista un cambio después de la posesión de Ruales porque pertenece al grupo de los mismos de siempre. “Lo único que nos queda ahora es ver si en realidad existe la intención de dar un giro de 180 grados, porque el Ministerio de Salud no puede seguir siendo un vacunatorio nacional, debe atender otras necesidades”, puntualizó Tenorio.

José Ruales, quien se desempeñó como viceministro de Gobernanza de la Salud durante la gestión de su antecesora Ximena Garzón, apuntó la crisis sanitaria que hay en el país por la falta de medicamentos, insumos y problemas en la infraestructura de hospitales como uno de sus objetivos principales. Como también, la transformación del sistema de prestación de servicios con la digitalización de varios trámites, como la solicitud del historial clínico, el agendamiento de citas médicas y el proceso a los prestadores de servicios.

El señor Ruales representa más de lo mismo. Es del mismo grupo que sucumbió en la crisis la salud pública. Ahora queda a cargo del Ministerio del que ha sido parte hace 10 años. Marcos Molina, presidente de la Comisión de Salud..

Procesos que se han estancado desde diciembre y ya suman una deuda importante que ha empujado a los representantes de varias clínicas privadas de Guayaquil a exigir al Gobierno que cancele las facturas que están pendientes. “No importa quién es el nuevo ministro, solo queremos que se pongan al día con lo que nos deben por atender a usuarios del Ministerio de Salud y de la seguridad social”, precisó el doctor Roberto Gilbert, propietario de la clínica Guayaquil.