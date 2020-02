Poma recibe suspensión condicional de la pena

Caso Sobornos 2012-2016: La cuarta jornada se realiza en reserva Leer más

El tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia ratificó la sentencia en contra del asambleísta Yofre Poma y otros por paralización de servicios públicos en el contexto de la protesta indígena de octubre.

La resolución fue anunciada la tarde de este martes 18 de febrero. A pesar de ratificar la condena los jueces concedieron la suspensión condicional de la pena de 16 meses impuesta a uno de los procesados por igualdad, pues a los cómplices, es decir a quienes tienen la misma situación jurídica, se les concedió.

En el caso de Poma inicialmente no se le otorgó el beneficio porque tenía un proceso pendiente en su contra. Pero, en la audiencia de este martes demostró que son procesos archivados. Entre otras cosas Poma deberá cumplir varias condiciones como reparación integral, no tener otro proceso, no acercarse a algunos lugares, entre otros.

Poma y otros fueron detenidos el 7 de octubre de 2019 tras la irrupción violenta en las instalaciones del Sistema del Oleducto Transecuatoriano (SOTE). Hubo más de dos horas de paralización de las maquinarias y, según Petroecuador, casi dos millones en pérdidas.

Yofre Poma fue sentenciado a 1 año y cuatro meses de prisión el pasado 8 de noviembre del 2019. angelo chamba / expreso

Poma saldrá en libertad en las próximas horas. Para respaldarlo, desde la semana anterior se instalaron en la Corte en vigilia, amigos y familiares que hasta hicieron una huelga de hambre.

Los jueces que integraron el tribunal son Iván Saquicela (ponente), Daniella Camacho y Wilman Terán.

Ellos resolvieron el cambio de autor a cómplice al concejal de Lago Agrio, Victor Burbano. Para el edil inicialmente se había impuesto cuatro años de cárcel al ser hallado autor directo del delito.

Para el resto de procesados hubo negativa del pedido de apelación a la sentencia y se mantienen las penas impuestas.