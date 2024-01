Politizados, uno de los pódcast favoritos en Spotify y Youtube, vuelve el lunes 22

Uno de los pódcast más populares del país, Politizados, vuelve con su segunda temporada, este lunes 22 de enero de 2024, desde las 07:00.

Este espacio que tiene como protagonistas a los columnistas de EXPRESO, Roberto Aguilar y Martín Pallares, ofrece una mirada distinta y fresca sobre temas que alimentan la conversación nacional y que se originan en los espacios que regularmente cubren para análisis y crónicas que aparecen en este Diario.

Un día, Politizados puede tratar sobre una tendencia de redes sociales o una investigación de EXPRESO y, otro sobre un análisis de los hechos más relevantes en Ecuador y el mundo.

Este pódcast que tiene como fin ser un espacio de reflexión y análisis de la actualidad, se lanzó el 7 de agosto de 2023 y en pocas semanas se ubicó en el Top 10 de los pódcast más escuchados en el país.

Originalmente la tertulia no duraba más de 20 minutos, pero ha pedido del público y con el fin de acompañarlos más tiempo en sus actividades cotidianas como la conducción de la casa al trabajo, se incorporarán dos nuevos segmentos bautizados como “Cosas dichas” y “Cosas hechas”.

¿Qué tratarán? “Los políticos mienten la mitad de lo que dicen y no dicen la mitad de lo que pasa. Los políticos no existen... Los políticos no saben lo que hacen y hacen solo lo que saben. Los políticos no hacen nada”, así lo resumen los protagonistas.

Este producto digital se puede encontrar tanto en Spotify como en YouTube y en expreso.ec, ampliando las opciones para que los oyentes puedan acceder a la perspicacia de Aguilar y Pallares.