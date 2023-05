Información. El organismo electoral no dispone de información sobre atentados o incidentes.

A vísperas de la presentación de los nuevos candidatos por las elecciones ya anunciadas debido a la muerte cruzada decretada, la sombra de la violencia criminal aparece como un protagonista más en los comicios venideros.

En el más reciente proceso electoral la prensa evidenció 14 atentados armados y terroristas contra personajes políticos que decidieron participar en el proceso democrático.

En estos hechos fallecieron cuatro personas, una de ellas era un precandidato para la alcaldía, otros dos fueron candidatos a la misma dignidad, quienes se los asesinó con arma de fuego y uno más que trabajaba como asesor, todos ellos en menos de cuatro meses (revisar gráfico).

Diario EXPRESO intentó obtener las cifras oficiales, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó desde su departamento de comunicación que no tiene un registro de los atentados o víctimas existentes en medio del proceso electoral y que ni siquiera se contaba con datos de al menos de 2022 y 2023. Instó que se le pregunte a la Policía Nacional.

Atender el tema es una forma de empatizar con sus votantes sobre la realidad del país.

Diana Buenaño, consultora Política

Y lo mismo ocurrió con esa institución, su departamento de comunicación expuso que ni la Policía Judicial ni la Policía Nacional tienen una contabilidad de los hechos porque hacen las investigaciones de forma general y que si hay muertos en el hecho se clasifican por otros delitos y no por atentados.

“No llevamos de esa manera la cifra, las llevamos de forma general. No se clasifican los hechos, tampoco el escenario. No se cuenta si es político, si es candidato, se lo pone como ciudadano y ya. Si hay una muerte se clasifica como asesinato, o si es en espacio público como víctimas colaterales”.

Para agregar complejidad a esta realidad, la Fiscalía tampoco ha señalado cuántos detenidos hay por atentados terroristas o armados en espacios públicos o contra políticos, tampoco del número de procesados y el avance de las investigaciones, ya que en varias ocasiones ha publicado que se efectuarán diligencias para dar con los responsables de lo ocurrido. Los pedidos del medio de comunicación han sido ignorados.

Es decir, no existe una radiografía exacta de lo peligroso que puede resultar participar como un candidato en Ecuador y lo vulnerable que puede estar ante hechos delictivos.

La exministra del Interior María Paula Romo hizo una analogía al respecto: “en sus días más oscuros, Colombia llegó a tener 300 alcaldes trabajando fuera de sus territorios para salvar sus vidas. Para no llegar a eso es fundamental exigir investigación y la más dura sanción, y también hacer sentir nuestro apoyo a quien aún se las juega”.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, lamentó que el organismo no pueda hacer nada por la seguridad, pues los reglamentos y leyes le designan competencias en la organización de procesos electorales y la protección de los mismos, esto pese a que es la máxima autoridad en el país, cuando se cursa por elecciones según la Constitución de la República.

“No la veo fácil, soy honesto, ahora en la posesión del alcalde de Portoviejo estaba con ocho custodios que los paga de su bolsillo y la policía capaz que le ha puesto dos y es insuficiente. Se podría añadir un insumo con el Instituto de la Democracia que aunque hace capacitaciones más en temas electorales se debe hacer con las organizaciones políticas, pero muchas veces solo son fachada porque no ven o pueden garantizar la seguridad de sus propios afiliados o adherentes, las empresas privadas con protocolos no está dentro de sus fines y no creo que esa situación se vaya a dar”, argumentó Pita.

Para la consultora Política Diana Buenaño es preocupante esta situación porque sostiene que el CNE está llamado a proteger la democracia en el país y que en caso de no tomarse en cuenta la seguridad puede que las cifras sean peores en un futuro cercano.

“El CNE como ente superior de manejo de elecciones tiene un reto de lograr garantías a los candidatos y votantes. Eso es algo que en unidad y acuerdo todas las organizaciones políticas deben exigir que existan las condiciones para poder vivir una campaña corta, pero segura” analizó.