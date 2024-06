Terán y Barreno asistieron a la actuación de pruebas en Fiscalización

Xavier Muñoz, exvocal de la Judicatura, no asistió por no contar con mecanismos para su defensa

Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), y los exvocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz son objeto del juicio político en la Comisión de Fiscalización por supuesto incumplimiento de funciones.

Barreno y Terán asistieron a la mesa legislativa, cuya sesión inició pasadas las 14:00 y fue conducida por el vicepresidente Luis Alvarado, del oficialismo. La presidenta Pamela Aguirre, de la Revolución Ciudadana, no estuvo presente.

Terán llegó escoltado por policías, fue trasladado desde la cárcel La Roca a Quito para su posterior arribo a la Asamblea Nacional.

Los legisladores conocieron el cronograma tentativo de actividades para las etapas del enjuiciamiento político. El secretario de la Comisión explicó que el juicio político se calificó el 21 de mayo y se notificó a las partes ese mismo día.

El plazo para presentar las pruebas de descargo y descargo venció para los tres enjuiciados el 11 de junio. Barreno y Terán sí presentaron escritos y material probatorio. Muñoz No.

Este 12 inició el primer día de actuación de pruebas que precluye el 21 de junio. Este último día se tiene planificado realizar las comparecencias del proponente Jorge Peñafiel, de Construye, y de los tres exvocales.

Luego la Comisión tiene cinco días para emitir el informe de sustanciación, del 22 al 26 de junio.

Durante la sesión se puso en conocimiento un escrito de Muñoz, remitido hoy, en el que explicó los motivos de su ausencia.

“Actualmente, me encuentro privado de mi libertad, por lo que no cuento con los mecanismos idóneos para ejercer mi defensa. No tengo acceso a todo el expediente que se tramita en mi contra, mucho menos podré contradecirlas”, justificó.

Caso Nene: Verónica Abad enfrentará proceso por concusión Leer más

Sostuvo que el que se le haya notificado sobre el inicio de este juicio a través del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), no garantiza el derecho a la defensa en el proceso. Pidió se le permita comparecer de forma virtual cuando se le solicite rendir su testimonio.

Campi indicó que ayer, 11 de junio, el proponente verificó la entrega física de los ejemplares certificados de la prueba documental anunciada y la prueba nueva. Por lo que para velar por el debido proceso en todas las etapas de sustanciación, se suspendió el punto el orden del día “a efectos de que la información presentada en físico sea digitalizada e incluida en el expediente digital antes de proceder con la actuación”.

Terán hizo una breve declaración: “Pretendo dar la mayor cobertura de facilidades, es verdad que estoy en Centros de Privación de Libertad, pero a la par quiero señalar dos correos particulares que no significan mi conocimiento directo inmediato”.

En este momento, en @FiscalizacionAN se da lectura al documento enviado por el exvocal Xavier Muñoz, en el cual indica que actualmente se encuentra privado de la libertad, por lo que no cuenta con los mecanismos adecuados para ejercer su defensa. Además, señala que no tiene… pic.twitter.com/Q4cz8f0kjs — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) June 12, 2024

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO