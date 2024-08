Retorno de Abad a Ecuador, supeditado a un escalamiento de la guerra en Israel

La vicepresidenta informó el 7 de agosto a los asambleístas que requiere el "OK" de la Cancillería para una salida en caso de un ataque en los próximos días.

Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador, seguirá en Tel Aviv, Israel. Así lo decidió la Cancillería ecuatoriana este 8 de agosto de 2024, aunque reconoció la escalada de tensiones en la región de Medio Oriente.

La Cancillería exhortó, en un comunicado, a los compatriotas que se encuentran en Israel, Líbano y en Palestina a tomar precauciones y planificar su salida a otros países. Pero esto no se aplica para Abad.

“La misión del Ecuador en Israel permanecerá en el país, trabajando por lo que requieran los ecuatorianos y gracias a las garantías que ha proporcionado el gobierno de Israel a las misiones diplomáticas del mundo. En el mapa del país existen dos colores de actividades: normales y restringidas. La misión se encuentra en actividades normales”, aseguró la institución que preside Gabriela Sommerfeld.

Comunicado oficial de @CancilleriaEc sobre la situación en Medio Oriente.



¿Por qué Abad no puede abandonar Israel?

La vicepresidenta dijo el 7 de agosto, en una comparecencia virtual ante una comisión legislativa, que la Cancillería “desprecia a la Embajada (de Ecuador en Israel) por estar Abad allí”.

Señaló que hay indiferencia por parte de la Cancillería y cuestionó que no daba respuesta sobre un plan de contingencia para una salida en caso de emergencia, “ante el ataque inminente en próximos días”.

Opciones de Abad para regresar a Ecuador

Santiago Orbe, analista en temas internacionales, estima que la vicepresidenta podrá ingresar a Ecuador “cuando haya un ataque inminente que vaya a afectar a Ecuador o la legación diplomática, esa es la triste realidad. Lamentablemente, esto es de locos”.

Explica que el presidente Daniel Noboa no puede determinar sobre Abad porque tiene fuero constitucional y están estipuladas las funciones para las cuales funge como vicepresidenta: bajo ausencia permanente o temporal del mandatario; y encargo de sectores estratégicos o áreas de interés del presidente.

Pero en Israel no hay áreas de interés para Ecuador, pero se delegó a Abad como embajadora por la paz, comenta. Si decide regresar por su cuenta, "sería un incumplimiento de funciones”, la vicepresidenta cumple un papel secundario, no como vicepresidenta, dice el experto. Por eso considera que no se está aplicando el orden constitucional.

Santiago Pérez, experto en Relaciones Internacionales de la Universidad Técnica Particular de Loja, indica que un funcionario de una Embajada necesita de una autorización de la Cancillería de Ecuador para abandonar un país.

Esa medida se toma en función de un análisis de riesgos que incluye la situación en el sitio, informe de la Embajada, las recomendaciones de organismos internacionales y del Estado de Israel, añade. Pero, “si la situación escala de manera progresiva en Israel, debe haber un plan de evacuación de la misión diplomática”, puntualiza.

Coincide con que Abad no puede abandonar Israel porque tiene encargos dispuestos por Noboa. Observa que eso es “una jugada del Gobierno central” que se relaciona a la reelección del mandatario y su reemplazo para cuando vaya a campaña electoral.

