Zaira Cevallos: “Pido disculpas, le di el voto a Bella Jiménez por la ID”

Que no la reconocen, no la ubican o peor aún que no son representados por la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, quien fue electa en el distrito 1 de la provincia del Guayas y es cuestionada por presuntos actos de corrupción.

Los al menos tres pedidos de investigación que ya acumula la legisladora Jiménez por el presunto cobro para gestionar cargos o la designación “a dedo” de ciertas autoridades es tema de conversación en los electores de las parroquias Ximena y Febres Cordero, ubicadas en el sur de Guayaquil.

Por ejemplo: en la esquina de la 28 y Gómez Rendón se escuchan los cuestionamientos entre comerciantes que se sienten afectados porque se supone que la segunda vicepresidenta fue elegida por su sector y por ende los debe representar.

“El que es mañoso, mañoso se queda, cómo puede ser que se haga eso, más aún cuando el país está en crisis”, refuta Roberto Morocho en los exteriores de un puesto de reparación de bicicletas cercano a las calles antes mencionadas. El comentario levanta el interés y el deseo de opinar de quienes pasaron por ese puesto. “No, a mí qué me va identificar ese tipo de política, por eso es que la gente odia la política y no quiere participar ni tampoco le cree cuando vienen a pedir el voto”, dijo Guadalupe López al pasar por ahí.

Claudio Sánchez fue un poco más incisivo y señaló que también se debe sancionar a quienes votaron por ella porque “el país gana un problema con gente así como autoridad”. Él descartó haberla elegido en la papeleta de asambleístas de las últimas elecciones.

De acuerdo al Consejo Nacional Electoral (CNE), 39.715 votos de los 614.532 registrados en la circunscripción 1 le permitieron a Jiménez llegar a una curul de los cinco que se eligen en ese sector para el parlamento, esto representa el 8,2 % de la votación de dicho territorio. Los otros cuatro legisladores pertenecen: dos al Partido Social Cristiano y dos a la Alianza UNES.

De 23 ciudadanos consultados en las parroquias antes mencionadas a penas uno reconoció que dio su voto a Jiménez, pero que lo hizo por confiar en la organización política y que al momento de marcar el casillero no sabía quién era Bella Jiménez, quien encabezó el listado.

El resto de los ciudadanos consultados señaló que tampoco identificaron a Jiménez ni en campaña ni en la papeleta, y que dieron su voto a candidatos de otras organizaciones políticas. “Es que no es alguien conocida, puede que sea del sector o puede que no porque también a última hora los partidos los ponen en las listas cuando se acercan las elecciones”, dijo Josué Vera.

No obstante, todos los ciudadanos entrevistados concordaron en que debe ser sancionada y separada del cargo en caso de comprobarse lo cuestionado. Pero el comerciante Giovanny Romoleroux planteó que sea llevada a prisión como una medida ejemplar para que otro no “pretenda cometer corrupción”.

El líder comunitario del suburbio de Guayaquil, Guillermo Leones, reflexiona que la falta de representación de las autoridades de elección popular con su sector se da porque en muchos casos son designados “de la noche a la mañana” para “hacerse cargo de un territorio”, de esta forma se le resta oportunidades a otros que “luchan toda una vida” por su comunidad y a su vez desconocen las necesidades de su sector.

“Me la iban a presentar a la compañera por un tema comunitario de salud, pero nunca la vimos, no sabemos quién es, eso demuestra que hay gente fuera de escenario y luego aparece como representación del pueblo y ahí vemos lo que sucede en este momento que enseñe también a los partidos políticos a escoger bien a sus candidatos”.

Yo no la conozco, tampoco voté por ella, pero llegó a la vicepresidencia para dirigir a nuestros asambleístas y si es verdad deben sacarla” .

Carlos Morales

Votante parroquia Ximena

Lo que se ha conocido deja mucho que desear, pudo ser electa por este sector, pero no se la conoce por aquí. Se debe sancionar”.

Luis Rivera

Votante parroquia Ximena

Si ella cree que eso es bueno, es una persona que no tiene cabales. Yo no la identifico, aquí vienen, piden el voto y se van. No se los vuelve a ver”.

Guadalupe López Votante parroquia Ximena

No me representa como ciudadana, yo trabajo y me es muy duro conseguir un empleo y ella designa gente a dedo y espera que le den el dinero”.

Carmen Banchón

Votante parroquia Ximena

Se debe sancionar hasta quienes votan por ellos, porque no saben captar la clase de personas que les pide el voto y luego lo representan”.

Pedro Viracocha

Votante parroquia Ximena

Trabajo en el parlamento

Según el Observatorio Legislativo, Bella Jiménez cuenta con 20 ausencias y 87 asistencias desde el inicio de funciones. No ha presentado proyectos de ley hasta la fecha e integra la comisión de Salud. El lunes 23 de agosto no participó de la reunión del Consejo de Administración Legislativa que aprobó la sanción contra la legisladora Rosa Cerda.

Yo no voté por ID en las últimas elecciones, no la conozco, pero aunque la sancionen o la saquen entrará otro al cargo y ya con la directriz”.

José Luis Tigua, votante parroquia Febres Cordero

No representan a la ciudadanía del distrito, ellos hacen daño, a estas personas deben destituirlas como asambleístas, no la ubico realmente”. Stiven Merino, votante parroquia Febres Cordero

¿Qué podemos hacer? Ellos dicen, hacen y deshacen, y uno solo puede verlo de lejos. Yo no sé quién es y tampoco voté por ella”.

Jovita Fray, votante parroquia Febres Cordero

Yo la vi en las noticias y no sé si lo que hizo es real. Yo sí digo que no voté por ella porque no es conocida y le di mi voto a otra candidata”.

Jannette vera, votante parroquia Febres Cordero

Yo creo que no se identifican con nosotros, en campaña pidieron el voto, no la conozco, pero le di el voto por el movimiento y pido disculpas por ello”.

Zaira cevallos, votante parroquia Febres Cordero