Patricio Chávez: supuesto impedimento surge por fiscalizar concurso de contralor

El legislador de la Revolución Ciudadana (RC), Patricio Chávez, reaccionó este 13 de abril de 2024 sobre los señalamientos en redes sociales en cuanto a su supuesto impedimento para ejercer cargos públicos y la actuación de la Asamblea Nacional.

La Función Legislativa emitió un comunicado la noche del 12 de abril en el que indicó que, sobre el caso de Chávez, “desde la Presidencia de la Asamblea Nacional se dispuso la revisión del impedimento en el Ministerio de Trabajo”. También informó que el Parlamento procederá conforme a lo que determina la Constitución y la ley.

El artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa determina que la o el asambleísta quedará inhabilitado para ejercer cargo público por dos años, en caso de ser destituido.

Por su parte, Chávez cuestionó a la Contraloría y al Ministerio de Trabajo, aunque aclaró que no ha recibido ninguna notificación de estas instituciones sobre algún impedimento.

“Es una argucia de la Contraloría para intentar sacarme de la presidencia de la Comisión de Transparencia. La Comisión está llevando la fiscalización del concurso para contralor”, manifestó a EXPRESO.

Se refiere al concurso desarrollado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) que designó a Xavier Mauricio Torres como nuevo contralor el 7 de noviembre de 2023. Tras recibir comparecencias, la Comisión conoció información de que hubo “acciones para beneficiar al contralor”, según Chávez.

Desde la Contraloría se informó que no se ha emitido ninguna información sobre el supuesto impedimento y que cualquier revisión en su sistema se podría hacer el lunes. Sin embargo, la supuesta inhabilidad se derivaría de una responsabilidad administrativa culposa que la Contraloría determinó en 2018, según recordó el propio Chávez, referente a su cargo de cuando fue presidente del directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Se trató de un caso con Petroecuador por un supuesto sobreendeudamiento durante el Gobierno de Rafael Correa, proceso al que Chávez califica de tergiversado. El ahora legislador dijo que presentó un recurso de revisión en 2018, pero que no tuvo respuesta sobre ese recurso en el plazo razonable. Comentó que en 2022 la Contraloría activó una coactiva para ejecutar la sanción, pero tras un fallo de segunda instancia el proceso quedó retrotraído al 2018.

“Tal es el caso que no he tenido ningún problema en asumir mi puesto en calidad de asambleísta porque no he tenido ningún impedimento que lo determine. Comienzo a fiscalizar el concurso de contralor (…) y ellos reviven este caso, argumentando una normativa del 2023”, sostuvo Chávez.

El legislador no descarta tomar acciones legales que la ley le permitan. El caso de Chávez surge en un momento en el que su bancada pasa por una reciente baja, tras la separación de los asambleístas Milton Aguas, Xavier Jurado y Henry Bósquez.

