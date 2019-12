Moreno 'pausó' el cobro de su pensión vitalicia

Fue una renuncia a medias. El presidente de la República, Lenín Moreno, ordenó que se retire la pensión que recibía como exvicepresidente tras las críticas por cobrar dos sueldos (el otro como actual mandatario) del Estado.

Esa orden, sin embargo, es temporal. El documento oficial que se entregó a la Asamblea Nacional muestra que Moreno recuperará el beneficio de exautoridades luego de dejar la Presidencia, en mayo de 2021.

El 20 noviembre de 2019, Moreno envió un comunicado al presidente de la Asamblea, César Litardo, para pedirle que se retire temporalmente ese pago. Lo hizo porque, según dijo, la economía nacional exige que todos hagan un esfuerzo y un sacrificio.

🔴URGENTE @Lenin renunció a su pensión vitalicia temporalmente, hasta mayo de 2021, según esta comunicación enviada a la @AsambleaEcuador, obtenida por @EsMiPlataEC. Si no se reforma la LOSEP, Moreno recibiría doble pensión a partir de junio de 2021. pic.twitter.com/Da8IHZvo9d — Observatorio de Gasto Público (@EsMiPlataEC) December 16, 2019

En el legislativo consideran cuestionable que exmandatarios reciban el pago. Hay un grupo de asambleístas que piden que todos los expresidentes y exvicepresidentes dejen de tener una pensión vitalicia.

Otra postura, menos radical, cree que los exmandatarios que no hayan concluido sus periodos o que no hayan sido elegidos mediante votación popular no deben acceder al beneficio de ley. Ambas teorías se discuten en la Asamblea Nacional para concretar una reforma.

Aunque los cambios legales se concreten, los asambleístas dejan claro que no existe una ley retroactiva y que exfuncionarios como Rafael Correa —que traslada su pensión a su hermana Pierina Correa— seguirán gozando del beneficio vitalicio.

Incluso el sentenciado exvicepresidente, Jorge Glas, tiene una pensión estatal.