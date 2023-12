“Ni un militar en el cuartel sino en la calle”: la orden de Daniel Noboa

"El Plan Fénix es un plan sistémico", dijo Mónica Palencia en una entrevista en Teleamazonas. "Es un plan donde hay fuerza, valor y determinación", añadió.

No te quedes sin leer: Falta de entrega de información genera una acción de queja contra Diana Atamaint

En una entrevista de este miércoles 27 de diciembre de 2023, la ministra de gobierno e Interior, dio detalles sobre qué consiste el Bloque de Seguridad del gobierno de Daniel Noboa. Explicó que se trata de una vinculación del liderazgo de la Presidencia de la República con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y que existen "múltiples acciones a todo nivel".

Carlos Pólit solicita recabar testimonios para defenderse en su juicio en EE. UU. Leer más

"El Bloque de Seguridad es parte esencial del Plan Fénix", dijo Palencia, "estamos en varias operaciones Fénix, en todos los puntos que se llaman 'zonas calientes', justamente haciendo articulaciones para erradicar la delincuencia".

La Ministra refirió que el Presidente de la República le ha dado una "instrucción muy clara": "No quiero ningún militar en ningún cuartel. Quiero que salgamos a las calles". De las acciones realizadas, explicó que los resultados no se ven inmediatos: "Esto es paulatino. No se da de la noche a la mañana". Aún así, afirma que ya han tenido "resultados plausibles" en los sectores de Machala y Durán.

Explicó que las operaciones tienen 'focos fuertes' en cuatro provincias que registran mayor índice de violencia: Los Ríos, Guayas, Manabí y Esmeraldas. "Son 18 zonas que tenemos que trabajar. Principalmente, las Fuerzas Armadas entran a revisar la tenencia y porte de armas", dijo.

La funcionaria, además, adelantó el plan del presidente de enviar a extranjeros aprehendidos en Ecuador en sus países de origen, porque: "No podemos más con la población carcelaria". Citó que hay más de 30.000 privados de libertad a nivel nacional y que en 2023 han habido casi mil personas aprehendidas pertenecientes a grupos delincuenciales.

Cinco consejos para evitar enfermedades respiratorias en época de lluvias y fiestas Leer más

Otro tema mencionado fue el de las cárceles nuevas prometidas por el gobierno de Noboa. La ministra Palencia aseguró que, por último, la construcción de uno de los cuatro centros penales (dos de suprema seguridad y dos de máxima e intermedia seguridad) iniciará el 12 de enero de 2024. "La primera piedra que a lo mejor no son cuatro cárceles", comentó, "a lo mejor son mucho más".

Accede a la mejor información sin límites ¡Suscríbete a EXPRESO!