De la Gasca: La Corte ha dicho que no debía encargar (la Presidencia) vía decreto

Hubo reacción del Gobierno central a la declaración de inconstitucionalidad a los Decretos Ejecutivos 500 y 505 emitidos por Daniel Noboa para encargar la Presidencia de la República a Cynthia Gellibert, a quien designó como vicepresidenta también vía decreto.

“La figura del encargo de la Presidencia de la República a través de la expedición de un decreto ejecutivo es incompatible con el artículo 146 de la Constitución”, expone la resolución de la Corte Constitucional, emitida este lunes 3 de febrero.

(Te puede interesar: Corte declara inconstitucional el Decreto 500: ¿Qué dijo sobre la licencia de Noboa?)

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, habló sobre la sentencia de la Corte. Según explicó, el fallo no afecta la situación de la actual vicepresidenta, Cynthia Gellibert, cuyo rol se mantiene intacto.

De la Gasca enfatizó que el análisis de la Corte se centró en aspectos formales y no en determinar si existió o no una causa de fuerza mayor para el encargo presidencial. "No pueden entrar a analizarlo porque esto se trata de un acto administrativo con efectos generales, que la Corte define como sui géneris", señaló el ministro, criticando el debate público que generó expectativas sobre un posible cambio en la institucionalidad del país.

Avanza el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional (CC). La Comisión Calificadora resolvió aprobar el banco de preguntas, los casos prácticos y la rúbrica para el examen escrito que deberán rendir los jueces postulantes.



Lee más 👉 https://t.co/Fo4WBs1aHA pic.twitter.com/VAFsTACw2u — Diario Expreso (@Expresoec) February 4, 2025

"La Corte lo que ha dicho es: la Presidencia, como tal, no se puede encargar si ocurre una fuerza mayor, una circunstancia de ausencia temporal. Eso ya ocurre automática e inmediatamente. Es una situación, lo califica la Corte (...)¿Qué significa? Que verificada la circunstancia de fuerza mayor, que la califica el presidente, no necesita hacer decreto ejecutivo, sino que inmediatamente y automáticamente, lo dice la Corte, quien debe asumir es la señora Cynthia Gellibert", dijo De la Gasca en Notimundo, la tarde de este lunes 3 de febrero.

Según el funcionario, el pronunciamiento de la Corte establece que, en caso de ausencia temporal por fuerza mayor, la sucesión se da automáticamente sin necesidad de un decreto ejecutivo. Es decir, si el presidente califica una situación como fuerza mayor, la vicepresidenta asume de inmediato sin que se requiera un acto administrativo que formalice el encargo.

¿Qué pasará con Verónica Abad tras pronunciamiento de la Corte sobre Decreto 500? Leer más

Campaña electoral de Daniel Noboa y situación de Verónica Abad

De la Gasca indicó que analizarán las formas para que el presidente Daniel Noboa, en caso de llegar a la segunda vuelta en los comicios generales, pueda realizar campaña electoral.

"Veremos cómo lo hacemos (campaña electoral), pero eso la Corte claramente no lo ha prohibido ni podía hacerlo. Tampoco nos ha dicho que es obligación la licencia y tampoco nos ha dicho que la señora Cynthia Gellibert no es la vicepresidenta", dijo el ministro de Gobierno, y rechazó que aquella resolución de la Corte Constitucional sea un revés para Noboa.

De la Gasca agregó que la situación de la vicepresidenta Verónica Abad "es bastante delicada de estar en un caso de ausencia temporal, por lo pronto". Dijo que la funcionaria no cumplió con viajar a Ankara, Turquía, para una misión diplomática.

🔵 A la ciudadanía: pic.twitter.com/5HITwGfZR9 — Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) February 4, 2025

"Ella está en una situación de contumacia absoluta. Ella tiene una obligación constitucional de cumplir el encargo que le ha dado el presidente. Ella ha decidido no cumplir, ha decidido actuar de otras maneras, ha decidido impugnar los decretos ejecutivos y demás. Sin embargo, la orden está dada. Ella debió haberse trasladado a Ankara desde el 27 de diciembre, está en ausencia de eso, y los días siguen contando, el reloj sigue corriendo, y probablemente se pueda configurar una ausencia definitiva", expresó el ministro de Gobierno.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!