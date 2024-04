Milton Aguas se inclina por la bancada del Gobierno

El legislador Milton Aguas, representante de Galápagos, declaró el 16 de abril de 2024 que ha conversado con una bancada sobre su adhesión, pero oficializará su decisión después de la consulta popular.

¿Quién es Henry Bósquez, el asambleísta que renunció a la RC5? Leer más

Aguas presentó su renuncia a la bancada correísta el 10 de abril y ahora actúa como independiente.

"En la legislatura se necesita el respaldo de una bancada para avanzar con los procesos de Galápagos y del país. En ese contexto, estoy considerando unirme a alguna bancada que respalde al pueblo de Galápagos, permitiéndome votar de manera independiente en beneficio de la región, independientemente de las decisiones de la bancada. Una de esas bancadas es la oficialista", afirmó el asambleísta.

Aguas mencionó que no solo ADN se ha acercado a él, sino también otras bancadas y partidos políticos. "No he sido afiliado ni adherente de ningún partido. Ya he tomado una decisión previa, por lo tanto no puedo estar hablando con todo el mundo, pero agradezco los acercamientos", declaró.

De manera extraoficial, confirmó que su integración al bloque oficialista ya está acordada verbalmente.

Aseguró que no ha habido compra de conciencias, como acusó el correísmo al señalar que la bancada lo expulsó por traición. Aguas votó a favor de aprobar la Ley de Turismo, propuesta por el Gobierno.

Para seguir leyendo Expreso sin restricciones, suscríbete aquí