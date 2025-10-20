Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Política

En un operativo ejecutado por unidades policiales en el sector de Guayacanes, al norte de Guayaquil
En un operativo ejecutado por unidades policiales en el sector de Guayacanes, al norte de Guayaquil.Cortesía

Más de media tonelada de marihuana incautada en Guayaquil: así fue el operativo

El alcaloide tendría un valor aproximado de 210 mil dólares en el mercado nacional

En un operativo ejecutado por unidades policiales en el sector de Guayacanes, al norte de Guayaquil, se incautaron 504 kilos de marihuana, camuflados en un vehículo particular. La droga estaba distribuida en bloques tipo ladrillo, listos para su comercialización, según informó el Crnl. Francisco Zumárraga, Comandante de la Zona 8. 

(Sigue leyendo: Cae banda narcotraficante en Ecuador que pretendía enviar droga a Norteamérica)

Durante la intervención fue aprehendido un ciudadano ecuatoriano, presuntamente vinculado al transporte del cargamento sin antecedentes penales. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con estimaciones preliminares, el alcaloide tendría un valor aproximado de 210 mil dólares en el mercado nacional, mientras que en el mercado internacional su precio podría superar el millón cien mil dólares.

RELACIONADAS

El operativo forma parte de las acciones de control y lucha contra el narcotráfico que se intensifican en zonas urbanas y rurales del país. La Policía no descarta que el cargamento esté relacionado con redes de microtráfico o estructuras criminales transnacionales.

Indicios

  • 01 vehículo tipo camión
  • 01 terminal móvil

En el mercado chileno, la droga incautada tiene un valor de $2.255.000,00 de dólares. En otra intervención, una organización narcodelictiva dedicada a la contaminación de contenedores de exportación fue desarticulada durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional en coordinación con autoridades europeas. El despliegue se desarrolló en los cantones Daule y Samborondón, en la provincia del Guayas.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. SIP denuncia campaña sin pruebas contra diarios Expreso y Extra en su 81ª asamblea

  2. Militares detienen a cinco supuestos integrantes del Frente Óliver Sinisterra

  3. "Tutan Ratón": clausuran chifa en Guayaquil con roedores

  4. Pozo del terror en Esmeraldas: hallan fosa de Los Tiguerones en escuela abandonada

  5. Aquiles Álvarez no descarta la presidencia: "Dan ganas a veces"

LO MÁS VISTO

  1. Bicicletas gratis en el centro de Guayaquil: así las puedes usar

  2. Vías cerradas hoy por el Paro Nacional: Provincias afectadas y rutas bloqueadas

  3. Amenaza de bomba en el Mercado Central de Guayaquil

  4. Moradores del sur de Quito no quieren como vecino a un centro de detención

  5. UNE alerta sobre “operativo militar masivo” tras ruptura del diálogo con indígenas

Te recomendamos