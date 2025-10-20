Más de media tonelada de marihuana incautada en Guayaquil: así fue el operativo

El alcaloide tendría un valor aproximado de 210 mil dólares en el mercado nacional

En un operativo ejecutado por unidades policiales en el sector de Guayacanes, al norte de Guayaquil.

En un operativo ejecutado por unidades policiales en el sector de Guayacanes, al norte de Guayaquil, se incautaron 504 kilos de marihuana, camuflados en un vehículo particular. La droga estaba distribuida en bloques tipo ladrillo, listos para su comercialización, según informó el Crnl. Francisco Zumárraga, Comandante de la Zona 8.

Durante la intervención fue aprehendido un ciudadano ecuatoriano, presuntamente vinculado al transporte del cargamento sin antecedentes penales. El detenido fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con estimaciones preliminares, el alcaloide tendría un valor aproximado de 210 mil dólares en el mercado nacional, mientras que en el mercado internacional su precio podría superar el millón cien mil dólares.

El operativo forma parte de las acciones de control y lucha contra el narcotráfico que se intensifican en zonas urbanas y rurales del país. La Policía no descarta que el cargamento esté relacionado con redes de microtráfico o estructuras criminales transnacionales.

Indicios

01 vehículo tipo camión

01 terminal móvil

En el mercado chileno, la droga incautada tiene un valor de $2.255.000,00 de dólares. En otra intervención, una organización narcodelictiva dedicada a la contaminación de contenedores de exportación fue desarticulada durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional en coordinación con autoridades europeas. El despliegue se desarrolló en los cantones Daule y Samborondón, en la provincia del Guayas.

