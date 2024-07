Juicio político contra canciller se enfrascó en críticas al procedimiento

“Esto no es nada personal, ni usted ni yo nos conocemos”, le dijo Urresta a la canciller.

Esta vez sí asistió de forma presencial la canciller Gabriela Sommerfeld a la sustanciación del juicio político en su contra. Este 26 de julio de 2024 corresponden las comparecencias de la proponente correísta y de la cuestionada en este juicio.

Antes de esto, la canciller dijo en declaraciones a la prensa que hay incumplimientos a la normativa porque ayer, 25 de julio, se presentaron pruebas de cargo fuera de tiempo, no se dio la palabra a algunos legisladores y que eso desgastan al Estado ecuatoriano.

Indicó que si hoy se cumple la normativa, “lo que vamos a hacer es descargar todas las acusaciones a través de la presentación y de la justificación de lo actuado, siempre en defensa del Estado ecuatoriano”. Refirió que no hay causales para alegar su incumplimiento de funciones.

Discusiones en la Comisión de Fiscalización

Previo a constatar el cuórum, la presidenta de Fiscalización, Pamela Aguirre, solicitó la presencia de la escolta legislativa en la sesión para “que se garantice el orden”.

El legislador de ADN, Ramiro Vela, reaccionó pidiendo que en esta ocasión sí se dé la palabra a los asambleístas.

Aguirre se tomó el tiempo para expresar que no permitirá que se ponga en riesgo este juicio político. “Yo no voy a poner en riesgo el trabajo de esta Comisión porque ahora quieren incidentar esta Comisión”, señaló.

Su postura se relaciona a los cuestionamientos que surgieron cuando ayer la canciller y su abogado advirtieron que una prueba nueva de la proponente Jhajaira Urresta no se habría presentado en el plazo legal y porque no se dio paso a la impugnación.

Sin embargo, Aguirre recordó que cuando se presentó el cronograma de la sustanciación del juicio, al que acudieron los abogados de la canciller, dispuso que se presente el acceso al expediente, contenido en un drive, en la nube, para que las partes tengan conocimiento. Además, precisó que Urresta ingresó la prueba el 15 de julio, antes de que concluya el plazo. Enfatizó que la canciller plantea la impugnación sobre la base de un documento que está en ese drive.

Luis Alvarado, vicepresidente de la Comisión y legislador de ADN, refirió que presentó una moción ayer. Aguirre sostuvo que se pueden presentar mociones regulares o mociones previas, pero que Alvarado remitió una moción regular y no era el momento procesal porque aún no se abría el debate, no podía dar paso porque eso habría vulnerado el debido proceso.

Aguirre dijo estar dispuesta a solicitar el criterio jurídico a la secretaría de la Asamblea Nacional y suspender la sesión, pero que eso tomaría hasta 48 horas. Finalmente, no ocurrió y continuó con el tratamiento del único punto en el orden del día, las comparecencias.

Comparecencias de tres horas

Tanto Urresta como Sommrfeld tendrán, cada una, tres horas para su comparecencia en la que deben presentar sus pruebas de cargo y descargo, respectivamente. La proponente del juicio arrancó citando casos de tres asesinatos de ecuatorianos en la frontera de México. “Esto no es nada personal, ni usted ni yo nos conocemos”, le dijo a la canciller.

