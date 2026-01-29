Jubilados solicitarán una auditoría al Consejo Directivo del IESS

El Frente por un Nuevo IESS, liderado por Henry Llanes, denuncia la conformación ilegal del Consejo Directivo

El presidente del Frente por un Nuevo IESS, Henry Llanes, anunció este 29 de enero de 2026 que solicitará a la Contraloría General del Estado un examen especial a las actuaciones del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Según Llanes, los vocales del Consejo Directivo han venido actuando en funciones prorrogadas y sus decisiones, como resoluciones claves y designaciones de cargos relevantes dentro de la institución, carecen de legitimidad.

Algunos de los altos cargos designados con el Consejo Directivo con autoridades prorrogadas, según denunció Llanes, son el director general, el director administrativo financiero, el director de salud y el procurador del Seguro Social.

Auditoría para todas las decisiones del Consejo Directivo del IESS

Ante la falta de legitimidad de sus autoridades, Llanes indicó que solicitará a la Contraloría General del Estado una auditoría para que audite las decisiones del Consejo Directivo del IESS "porque está ilegalmente constituido".

Actualmente, el Consejo Directivo del IESS está conformado con dos de los tres vocales, entre ellos el presidente del Seguro Social, Bernardo Cordovez, quien ingresó tras la renuncia de Edgar Lama, y la representante de los empleadores, María de los Ángeles Rodríguez.

No obstante, Jorge Moncayo, secretario general de la Organización Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública (OSUNTRAMSA), es beneficiario de una acción de protección que ordena su posesión como vocal de los asegurados.

Jubilados y asegurados esperan la renovación del Consejo del IESS

El presidente del Frente por un Nuevo IESS, Henry Llanes, también se pronunció sobre los retrasos en la renovación del Consejo Directivo del Seguro Social mediante elecciones organizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), como señala la Ley.

De acuerdo con Llanes, el proceso para elegir al vocal representante de los jubilados sigue en marcha, tras requerimientos de la Superintendencia de Bancos y reuniones técnicas, en el marco de la aplicación de la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Financiera.

Esta norma obliga al CNE y al propio Consejo Directivo del IESS aprobar presupuestos y cronogramas para la elección de los vocales.

