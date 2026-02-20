Expreso
ministro del Interior, John Reimberg
El ministro del Interior, John Reimberg, lidera la intervención a Segura EP, de Guayaquil.CORTESIA: ASAMBLEA NACIONAL

John Reimberg, ministro del Interior, descarta candidatura a la Alcaldía de Guayaquil

El ministro John Reimberg sostiene que su presencia en Guayaquil no responde a una intención electoral

El ministro del Interior, John Reimberg, descartó este 19 de febrero de 2026 una posible candidatura a la Alcaldía de Guayaquil en las elecciones seccionales de 2027. Reimberg atribuyó el rumor a ataques por las acciones emprendidas en la urbe porteña, como la intervención de Segura EP.

"Para muchos que están sufriendo, yo no soy candidato a alcalde, no voy a ser candidato a alcalde (de Guayaquil). Sé que hay mucho sufrimiento en ese aspecto (...)", sostuvo el ministro Reimberg en entrevista con Radio Centro.

Reimberg dice tener  "de tres a siete años" en el cargo

Por el contrario, Reimberg sostuvo que entre sus planes está mantenerse como ministro del Interior. "Yo sigo a los ecuatoriano, al presidente de la República. Me quedan de tres a siete años para ocupar este cargo que me llena de orgullo", comentó en referencia a una posible reelección del presidente Daniel Noboa en las elecciones presidenciales de 2029.

Las seccionales de 2027 ya mueve el tablero electoral

El anuncio de posibles candidaturas para las elecciones seccionales de 2027 va tomando fuerza de cara al inicio del periodo electoral. Días atrás, EXPRESO publicó la intención del partido SUMA de patrocinar una posible candidatura de Jan Topic a la Alcaldía de Durán.

"Considero que es una persona inteligente y capaz, el ecuatoriano que tiene más clara la película de qué hay que hacer en materia de seguridad. Él está planteando lo que planteamos nosotros desde un inicio y que lo seguimos haciendo", comentó Guillermo Celi, vicepresidente del partido.

Calendario de las elecciones seccionales de 2027

El 14 de febrero de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el periodo electoral de las elecciones seccionales de 2027. El órgano electoral aprobó el calendario y las fechas claves para el proceso, que incluye el periodo de inscripción de candidaturas y el día de la elección.

Algunas fechas claves de las seccionales de 2027 son:

  • 20 de agosto de 2026: publicación de convocatoria a elecciones
  • 31 de julio al 14 de agosto de 2026: procesos de democracia interna de los partidos
  • 31 de agosto al 29 de septiembre de 2026: inscripción de candidaturas
  • 20 de noviembre al 3 de enero de 2027: notificación a los miembros de mesa
  • 10 de enero de 2026: listado oficial de candidaturas inscritas
  • 13 de enero al 11 de febrero de 2027: campaña electoral
  • 16 de enero al 31 de enero de 2027: debates electorales
  • 11 de febrero de 2027: sufragio de personas privadas de la libertad
  • 12 de febrero de 2027: sufragio de la modalidad voto en casa
  • 14 de febrero de 2027: sufragio universal
  • 14 de mayo de 2027: posesión de autoridades

