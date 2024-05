Honduras: Relación con Ecuador se normalizará cuando lo haga la situación de Glas

El canciller hondureño Enrique Reina reitera que no se puede permitir que se violente el derecho internacional.

El canciller de Honduras, Enrique Reina, aseguró este lunes 13 de mayo en una entrevista en Madrid que las relaciones de su país con Ecuador no se normalizarán hasta que "no se vuelva a las condiciones iniciales del regreso del señor (Jorge) Glas a la Embajada de México", ya que no se puede permitir que se violente el derecho internacional.

Reina, de visita en España para firmar varios acuerdos, ente ellos la homologación del permiso de conducir de sus connacionales, recordó, en diálogo con EFE en Madrid, que las actuaciones de Ecuador con respecto a Glas suponen abrir "una puerta de muchas dificultades" para el resto del mundo.

Glas, exvicepresidente de Ecuador, pasó cinco años en prisión por un caso de corrupción y estaba a punto de entrar de nuevo en la cárcel, lo que lo llevó a refugiarse en la Embajada mexicana en Quito, a la espera de que el Gobierno de ese país le ofreciera la protección.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el asalto a la embajada el 5 de abril, violando, según Reina, la Convención de Viena, que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

En las relaciones con Ecuador, "sí se ha dado una diferencia, entre varios países, basada en el principio de respeto a la Convención de Viena de relaciones diplomáticas, por lo que ocurrió con la invasión en la Embajada de México".

"Aquí el Gobierno de Honduras ha manifestado su protesta firme a este tema, pues la situación es compleja, hemos retirado nuestro encargado de negocios en Ecuador por este tema", señaló Reina.

El canciller aseguró: "No podemos, como países o Estados, permitir que se violente el derecho internacional, porque si esta puerta se abre, se abren muchas dificultades para el mundo. Es un tema de principios. Por lo demás tendríamos pues una relación normal con Ecuador".

Tras lo ocurrido con Glass, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador al considerar la irrupción a la Embajada en Quito como una violación de la soberanía nacional y del derecho internacional.

Glas, que fue vicepresidente de Ecuador durante parte del mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) y al inicio del periodo presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), se encontraba en la Embajada de México en Ecuador desde finales de diciembre de 2023.

Allí había llegado después de haber sido imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en el caso 'Reconstrucción' de la provincia costera de Manabí, tras el fuerte terremoto sucedido en 2016.

