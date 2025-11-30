Explosivos en Ibarra: Reimberg revela cómo operaba la ruta ilegal desde Perú

Un camión con carga peligrosa expuso una cadena ilícita que movía material desde Perú hasta Colombia

La alerta se conoció a través de una publicación del ministro del Interior, Jhon Reinberg, quien informó en su cuenta de X la aprehensión de un hombre que movilizaba explosivos en un camión en Ibarra. El mensaje fue difundido la noche del sábado y detallaba que el operativo logró frenar el avance de una estructura criminal que trasladaba material altamente destructivo. “Evitamos que explosivos lleguen a manos de grupos criminales”, aseguró.

Según el ministro del Interior, la carga era parte de una red que operaba entre Perú, Ecuador y Colombia. Los explosivos ingresaban clandestinamente al país, avanzaban hacia el Carchi y luego cruzaban la frontera hacia territorio colombiano. Reinberg señaló que el destino final eran grupos armados irregulares “que pretendían ejecutar acciones terroristas”.

Tráfico transfronterizo

La sustancia incautada correspondía a emulsión encartuchada, considerada inestable y de alta peligrosidad. Su traslado en un camión sin medidas de seguridad representó un riesgo para las zonas urbanas y rurales por las que circuló la unidad. El hallazgo se suma a una serie de alertas sobre el movimiento de material explosivo en la frontera norte.

El detenido fue interceptado cuando trasladaba explosivos de alto poder en un camión Cortesía

El detenido fue puesto a órdenes de la justicia para el inicio del proceso penal. Las autoridades indicaron que el caso permitirá identificar más eslabones de la cadena ilícita. “Seguiremos desarticulando estas rutas que amenazan la seguridad del país”, afirmó el ministro en su publicación digital.

Más operaciones en la frontera norte

Este caso ocurre luego de que, el 28 de noviembre, el Ejército ecuatoriano desmantelara dos campamentos usados como centros de abastecimiento por el frente Comuneros del Sur, una disidencia del ELN colombiano. Según el Ministerio de Defensa, ambas estructuras estaban ubicadas en el cantón Espejo, en Carchi, y funcionaban como puntos de apoyo logístico para actividades irregulares en la frontera.

Los militares hallaron 2.360 municiones, uniformes tipo guerrillero y un artefacto explosivo tipo trampa que fue neutralizado. La operación produjo una afectación de 120.000 dólares a esta organización, debilitando “significativamente su capacidad operativa y de sostenimiento”, según la información oficial.

