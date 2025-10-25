Estado de las vías en Ecuador hoy: paso habilitado hacia Ibarra

Conozca cómo se encuentran las vías de Ecuador de acuerdo con los reportes del ECU 911

Este sábado 25 de octubre, las principales vías de la Sierra de Ecuador se encuentran habilitadas, sin reportes de novedades relevantes.

Este sábado 25 de octubre, las principales vías de la Sierra de Ecuador se encuentran habilitadas, sin reportes de novedades relevantes. En particular, el paso hacia Ibarra, en la provincia de Imbabura, está operativo y sin restricciones, según información del ECU 911 y del Ministerio de Infraestructura y Transporte.

(Sigue leyendo: ATM alerta sobre fallas en servicios vehiculares por caída del sistema de la ANT)

Las carreteras de la Sierra norte, que fueron reabiertas tras las movilizaciones recientes de la Conaie, presentan condiciones normales. En la Panamericana Norte (E35), se realizan tareas finales de limpieza de escombros como troncos, piedras y llantas quemadas, dejadas durante los bloqueos.

El flujo vehicular es estable y se espera una reactivación del turismo en la zona. En otras regiones del país, algunas vías mantienen restricciones por deslizamientos, mantenimiento o daños estructurales. Las rutas afectadas por explosiones en los puentes de Mollopongo (Azuay) y Churute (Guayas) ya fueron habilitadas con estructuras provisionales.

RELACIONADAS Lluvias en Quito causan acumulación de agua y cierres parciales en la Simón Bolívar

La AMT no reportó cierres viales por protestas en Quito este 16 de octubre. Foto: Cortesía X AMT

Protestas y cierres viales

Lluvias en Quito causan acumulación de agua y cierres parciales en la Simón Bolívar Leer más

La vía Cuenca-Girón-Pasaje fue reabierta el viernes 24 de octubre, mientras que en la vía Puerto Inca-Naranjal el tránsito está permitido, aunque con precauciones. Las autoridades recomiendan consultar el estado de las vías antes de viajar, especialmente en zonas con antecedentes de cierres o afectaciones climáticas.

Indígenas de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas contra el Gobierno durante el último mes, protagonizaron este 23 de octubre una marcha pacífica, mientras las actividades comienzan a reactivarse y se avanza en la apertura de vías bloqueadas con palos, piedras y otros materiales.

#InfoMIT | Conoce el estado de la Red Vial Estatal en la #Sierra, #Costa y #Amazonía.



Toma en cuenta la siguiente información.⤵️ pic.twitter.com/HKDTqRwCKx — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) October 24, 2025

Para leer EXPRESO sin límite, SUSCRÍBETE AQUÍ