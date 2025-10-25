Expreso
Los militares custodian varias vías del país para evitar los cierres de carreteras debido al paro nacional de la Conaie, el cual cumple 30 días este 21 de octubre de 2025.
Este sábado 25 de octubre, las principales vías de la Sierra de Ecuador se encuentran habilitadas, sin reportes de novedades relevantes.Foto: Cortesía Fuerzas Armadas de Ecuador

Estado de las vías en Ecuador hoy: paso habilitado hacia Ibarra

Conozca cómo se encuentran las vías de Ecuador de acuerdo con los reportes del ECU 911

Este sábado 25 de octubre, las principales vías de la Sierra de Ecuador se encuentran habilitadas, sin reportes de novedades relevantes. En particular, el paso hacia Ibarra, en la provincia de Imbabura, está operativo y sin restricciones, según información del ECU 911 y del Ministerio de Infraestructura y Transporte.

Las carreteras de la Sierra norte, que fueron reabiertas tras las movilizaciones recientes de la Conaie, presentan condiciones normales. En la Panamericana Norte (E35), se realizan tareas finales de limpieza de escombros como troncos, piedras y llantas quemadas, dejadas durante los bloqueos.

El flujo vehicular es estable y se espera una reactivación del turismo en la zona. En otras regiones del país, algunas vías mantienen restricciones por deslizamientos, mantenimiento o daños estructurales. Las rutas afectadas por explosiones en los puentes de Mollopongo (Azuay) y Churute (Guayas) ya fueron habilitadas con estructuras provisionales.

La vía Cuenca-Girón-Pasaje fue reabierta el viernes 24 de octubre, mientras que en la vía Puerto Inca-Naranjal el tránsito está permitido, aunque con precauciones. Las autoridades recomiendan consultar el estado de las vías antes de viajar, especialmente en zonas con antecedentes de cierres o afectaciones climáticas.

Indígenas de la provincia de Imbabura, epicentro de las protestas contra el Gobierno durante el último mes, protagonizaron este 23 de octubre una marcha pacífica, mientras las actividades comienzan a reactivarse y se avanza en la apertura de vías bloqueadas con palos, piedras y otros materiales.

