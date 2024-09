¿Por qué o por quién se enfrentaron en redes sociales Correa y Nayib Bukele?

La política latinoamericana experimentó un un breve cruce de palabras entre líderes políticos, lo que llamó la atención de la opinión pública en redes sociales. Los actores de esta disputa fueron el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el expresidente de Ecuador Rafael Correa, quien gobernó el país sudamericano durante una década, entre los años 2007 y 2017.

¿Por qué surgió de esta controversia?

El sábado 14 de septiembre de 2024, Correa, conocido por su estilo contundente y su presencia activa en redes sociales, comparó a Bukele con el expresidente de Perú Alberto Fujimori, quien murió el pasado miércoles 11 de septiembre.

El también líder del movimiento Revolución Ciudadana citó un tuit del usuario Jorge Paladines en el que este cuestionó al fallecido exmandatario peruano. Correa acompañó el comentario con una frase: Les recuerdo que Fujimori era el Bukele de los noventa. Revisen…"

Les recuerdo que Fujimori era el Bukele de los noventa.

Revisen…😉 https://t.co/6efXjUardO — Rafael Correa (@MashiRafael) September 13, 2024

¿Qué significa la comparación que hizo Correa?

Fujimori, que gobernó Perú desde 1990 hasta 2000, fue una figura polémica, aclamada por algunos por sus políticas de modernización y estabilidad económica, pero también criticada por su autoritarismo y corrupción.

Correa utilizó esta comparación para cuestionar el estilo y las políticas de Bukele, sugiriendo que el presidente salvadoreño ha adoptado prácticas de Fujimori que podrían considerarse autoritarias, que podían tener implicaciones negativas para la democracia y la institucionalidad..

Esta acusación, cargada de peso histórico y político, no tardó en generar una reacción. Correa argumentó que Bukele estaba adoptando prácticas que podrían considerarse autoritarias y que, al igual que Fujimori, estaba utilizando tácticas que podían tener implicaciones negativas para la democracia y la institucionalidad.

La reacción de Nayib Bukele

El tuit de Correa provocó la respuesta del mandatario de El Salvador en su cuenta oficial de X, donde lo ninguneó con una frase que provocó la reacción de los tuiteros, quienes, en su mayoría, respaldaron la reacción de Bukele. El tuit del político salvadoreño ha tenido más de 10.000 reposteos, 65.000 likes y 3,9 millones de reproducciones.

¿Correa no se contuvo?

Fiel a su estilo, el expresidente ecuatoriano no se resistió ante la respuesta de Bukele y le contestó: "Dile a la venezolana odiadora que te maneja las redes, que no te haga caer en esto. Aquí no tienes un enemigo", culminó Rafael Correa.

Mal, Nayib, mal.

Dile a la venezolana odiadora que te maneja las redes, que no te haga caer en esto.

Aquí no tienes un enemigo😉 https://t.co/Ldk1lSH4wX — Rafael Correa (@MashiRafael) September 15, 2024

