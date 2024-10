"Daniel Noboa juegue limpio", le pidió Cucalón; Tabacchi se dirigió a todos

En una cancha, con un balón y vistiendo ropa deportiva, Henry Cucalón, candidato presidencial por Construye, le habló de juego limpio a Daniel Noboa. En un video, de 36 segundos, se dirigió al primer mandatario así: "presidente Noboa no se preocupe tanto de la elección y dedíquese a los problemas de la gente".

Combustibles: más control para parar el contrabando, señalan los precandidatos Leer más

También Henry Cucalón le dijo al presidente Noboa: "el torcer las reglas, eliminando partidos o contrincantes, el inclinar la cancha con el baratillo de pautas es hacer trampa. En la vida y en la política hay que jugar limpio, con la cancha marcada y todos los jugadores participando. No se gana bajo la mesa, se gana jugando en la cancha, el país necesita más democracia y que la gente elija su destino, Presidente Noboa juega limpio, no hagas trampa".

#JuegaLimpioNoboa



Tenemos grandes diferencias con Jan Topic; sin embargo, rechazamos las formas de cancelación y persecución que usa el gobierno de Noboa.



Noboa intentó que Construye saliera de la papeleta; hoy, busca deshacerse de Topic.



No le tengas miedo a una elección… pic.twitter.com/A3DJGZSA44 — Construye_Ecu (@Construye_Ecu) October 7, 2024

La campaña electoral en Ecuador se apuntala en redes sociales Leer más

El video fue compartido en las redes sociales de Construye, este lunes 7 de octubre del 2024. Pero Cucalón no es el único candidato presidencial que ha hablado de juego limpio, rumbo a las elecciones del 9 de febrero del 2025. También lo hizo Francesco Tabacchi, de CREO.

Ecuador necesita de todas las voces, de todas las ideas.

No siempre estaré de acuerdo con algunas posiciones, ya sea de líderes como Topic, el presidente Noboa, el expresidente Correa o Luisa González, pero eso no significa que debamos ignorarlos. Nuestro país merece escucharlos… pic.twitter.com/zp2Cq434S9 — Francesco Tabacchi (@ftabacchir) October 4, 2024

"Hay dos partidos políticos que han objetado y rechazado la candidatura de (Jan) Topic, así no. No juguemos así, hagamos lo que manda la democracia. Si le queremos ganar, ganémosle en la cancha, y escuchemos la propuesta de Topic, Luisa (González), del presidente Noboa. Eso nos hace bien, le hace bien al país, hagamos las cosas dentro de la cancha, no fuera de ella", dijo Francesco Tobacchi.

Elecciones 2025: el PSP y Pachakutik intentan impugnar la candidatura de Jan Topic Leer más

¿Cuántas candidaturas están en firme?

Este lunes 7, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), señaló que al momento hay cuatro candidaturas en firme, las de: Unidad Popular, PSP, ADN y CREO. El candidato de SUMA, Jan Topic, ya ingresó los documentos para la "subsanación", frente a la objeción presentada por el PSP y PK en torno a que supuestamente es contratista del Estado. Mientras, el postulante por la Izquierda Democrática, Carlos Rabascall, deberá ingresar la "subsanación", luego de que un militante de ese partido impugnara su candidatura.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!