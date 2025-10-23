Expreso
Ecuarunari
Dirigentes de la Ecuarunari llaman a mantener la resistencia territorial pese al cese de paralizaciones.X: @ecuarunari_ofic

Ecuarunari acata el cese del paro pero mantiene resistencia frente a referéndum 2025

La organización enfatiza fortalecer la unidad de los pueblos originarios y promover derechos sociales desde sus territorios

La Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, emitió un pronunciamiento sobre las recientes paralizaciones y los procesos de referéndum y consulta popular 2025. Según el documento, la organización se suma junto a la Conaie al cese de movilizaciones, pero advierte que esto no implica un retroceso en la lucha por los derechos de los pueblos originarios

“Este es un llamado firme a continuar el proceso de resistencia desde cada uno de nuestros territorios”, indicaron los dirigentes de la Ecuarunari en el docuemento, enfatizando la necesidad de mantener la unidad territorial y la defensa de los derechos sociales.

Rechazo al referéndum y consulta popular

La Ecuarunari anunció que mantendrá asambleas permanentes dentro de sus estructuras organizativas. La finalidad, explicaron, es levantar una voz unificada frente a lo que consideran políticas neoliberales e indolentes del gobierno actual. 

“Nos declaramos en asambleas permanentes dentro de nuestras estructuras organizativas”, subraya el comunicado, dejando claro que las decisiones se tomarán colectivamente y desde cada territorio.

Críticas a políticas del gobierno

La organización reiteró un “NO” rotundo al referéndum y a la consulta popular 2025. Según sus dirigentes, estos procesos no abordan problemas estructurales como inseguridad, falta de inversión en educación y salud, desempleo y ausencia de políticas de apoyo a productores y emprendedores.

“La lucha continúa desde los territorios, en unidad y resistencia, hasta poner un alto definitivo a este gobierno nefasto que ignora el clamor del pueblo”, concluye el pronunciamiento, reafirmando el compromiso de la Ecuarunari con la justicia social y la igualdad de derechos.

