Ecuador inadmite a ciudadano mexicano con antecedes por narcotráfico y lavado

En Ambato, otro ciudadano de nacionalidad colombiana fue detenido por permanecer de forma irregular en el país

El Ministerio del Interior de Ecuador informó el 10 de diciembre de 2025 sobre la inadmisión de un ciudadano mexicano en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. El extranjero tenía antecedentes penales, acotó el ministerio a través de redes sociales.

De acuerdo con Interior, a través de controles migratorios y cooperación internacional, Ecuador confirmó que el ciudadano fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, y deportado a México para cumplir una pena de 300 meses.

El Ministerio del Interior incluso sostuvo que el ciudadano mexicano inadmitido en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre sería parte de una organización criminal, aunque en su comunicado en redes sociales no se la especifica.

🚨 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗𝗔𝗡𝗢 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔𝗡𝗝𝗘𝗥𝗢 𝗖𝗢𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗗𝗘𝗡𝗔 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗜𝗡𝗔𝗗𝗠𝗜𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗢



📍 Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre | La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior en coordinación con la Policía Nacional… pic.twitter.com/DltqlPzZqQ — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) December 10, 2025

Ciudadano colombiano detenido en Ambato es deportado

Por otro lado, el Ministerio del Interior de Ecuador informó este 10 de diciembre de 2025 que la Policía Nacional deportó a un ciudadano colombiano que días atrás fue detenido en Ambato, provincia de Tungurahua.

De acuerdo con el ministerio, durante un operativo en Ambato se verificó que el ciudadano mantenía registro migratorio irregular y antecedentes penales en su país, lo que motivó la apertura del expediente por infracción a la normativa migratoria.

Según indicó Interior, el ciudadano de nacionalidad colombiana fue trasladado hasta el el Centro Binacional de Rumichaca, donde fue entregado a las autoridades colombianas. Además, señaló que estas acciones están acorde al plan de seguridad de Ecuador.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!