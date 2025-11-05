Ecuador e India estrechan relación con apertura de Embajada y nuevos proyectos

El diálogo promoverá el comercio, incentivar la inversión y ampliar la cooperación técnica entre Ecuador e India

Ecuador y la India consolidan su relación bilateral con acuerdos estratégicos que impulsan la cooperación política, económica y técnica.

El Gobierno del Ecuador y la República de la India consolidan su relación bilateral con acuerdos estratégicos que impulsan la cooperación política, económica y técnica. Este 5 de noviembre de 2025, la canciller Gabriela Sommerfeld se reunió con el ministro de Estado de la India para Asuntos Exteriores y Textiles, Shri Pabitra Margherita, para fortalecer los lazos entre ambos países.

Durante el encuentro, se destacó la decisión del Gobierno indio de establecer su Embajada en Quito, lo que permitirá estrechar el diálogo político, promover el comercio, incentivar la inversión y ampliar la cooperación técnica entre Ecuador e India.

La canciller Sommerfeld agradeció el apoyo de la India en programas de capacitación en seguridad mediante inteligencia artificial para funcionarios de la Policía Nacional, subrayando que la seguridad ciudadana es una prioridad del Gobierno ecuatoriano. Además, se abordó el interés de incrementar el número de becas académicas para estudiantes ecuatorianos, especialmente en áreas tecnológicas.

Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de promover la cooperación en sectores como farmacéutica, telecomunicaciones y servicios digitales, fomentando una mayor inversión india en Ecuador para fortalecer la innovación y el desarrollo productivo.

El ministro indio suscribirá un acuerdo en materia diplomática y desarrollará reuniones con autoridades ecuatorianas de los sectores de salud, comercio, telecomunicaciones, ambiente, agricultura, educación y otras áreas estratégicas.

