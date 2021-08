Ecuador busca sus propias vacunas

Ecuador gestiona la posibilidad de tener vacunas ecuatorianas contra la COVID-19 con la ayuda de China y Rusia. El presidente Guillermo Lasso se reunió el pasado 5 de agosto con su par de Rusia, Vladimir Putin, y también tuvo un encuentro con el embajador de China en el país, Chen Guoyou, para solicitar la colaboración en la instalación de “plantas” de fabricación de vacunas. Así lo anunció el vicepresidente Alfredo Borrero.

“Les ha solicitado la posibilidad de que nosotros tengamos plantas en el país. Recordemos que el Instituto Izquieta Pérez fue desmantelado y sus principales funciones era proveer vacunas. Estamos en proceso de conversación para que Ecuador tenga vacunas contra la COVID-19 y el otro tipo de vacunas”, señaló.

El vicepresidente no detalló cuánto costaría la instalación de las plantas en el país debido a que el proyecto está en etapa de conversaciones.

En mayo de 2021, el gobierno saliente anunció que canceló $ 75 millones para la compra de 20 millones de vacunas contra la COVID-19, de distintas farmacéuticas.

Luiggi Martini, exdirector del Izquieta Pérez, se atreve a calcular que “no le alcanzará la vida para ver la producción nacional de vacunas” y que además se trata de una inversión millonaria a largo plazo. Estima que son 20 años para la instalación de plantas productoras, tecnología, laboratorios, preparación de profesionales e investigadores y sin contar que los equipos que quedan en el instituto están obsoletos.

“No es que vamos a ahorrar dinero, el costo es altísimo para montar una planta de millones de dólares, el único país preparado en América es Estados Unidos, no lo hacen ni en México, Brasil o Argentina, lo que ellos hacen es envasado, eso no lo vamos a tener en corto plazo. Esta es la realidad, no podemos hacer vacunas COVID porque no estamos en las condiciones científicas”.

Luiggi Martini, exdirector del Izquieta Pérez