Ecuador apoya postergación de la Cumbre de la Américas para el "éxito" de la reunión

La Cancillería ecuatoriana señala estar trabajando de cerca con el país anfitrión, República Dominicana, y demás miembros

Ecuador anunció este 3 de noviembre de 2025 su decisión de apoyar la decisión de postergar la décima edición de la Cumbre de las Américas, tomada por el país anfitrión, República Dominicana.

La Cumbre de las Américas reúne a las y los Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio para debatir sobre política, afirmar valores comunes y alcanzar compromisos para la ejecución de acciones.

El encuentro estaba entre Estados inicialmente previsto para diciembre de 2025, pero se decidió su postergación hasta 2026 por la creciente tensión en el Caribe entre Estados Unidos y Venezuela.

Ecuador dice trabajar para el "éxito" de la Cumbre de las Américas

A través de un comunicado, la Cancillería de Ecuador señaló que "ha tomado nota del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana" y decidió respaldas la postergación.

Asimismo, señaló que saluda "el liderazgo y los esfuerzos desplegados por la República Dominicana" para preparar la Cumbre de las Américas.

Ecuador también indicó que "reafirma su voluntad de continuar trabajando con el Estado anfitrión y los demás países de la región para el éxito de la reunión en el 2026".

