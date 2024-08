Daniel Noboa: "Hoy empieza la contienda política, aquí no hay nada ganado"

"Era el candidato indomable, el que no se rendía ante el establishment, ante el viejo Ecuador ni ante la política caduca", así lo dijo Daniel Noboa durante su corto discurso tras ser elegido como el candidato presidencial del movimiento ADN para las elecciones de 2025.

Este 9 de agosto de 2024, en el Hotel Marriott de Quito, se realizó la convención nacional del partido político en el que se conoció el nombre de la binomio de Noboa, además de quienes buscan una curul como asambleístas nacionales, asambleístas en el exterior y del Parlamento Andino.

"Hoy empieza la contienda política, aquí no hay nada ganado, debemos celebrar que nos han dejado participar esta vez. Hay que acordarse lo que nos hizo ganar; fuimos la opción que más cantones recorrió por día, el candidato que más temprano se levantaba, el que más pelea daba a los malos", mencionó Noboa en su intervención.

El actual mandatario agregó que es fundamental consolidar el proyecto político para alcanzar la transformación de país. "Ustedes y su trabajo es lo que va a determinar nuestra victoria, no podemos descansar un solo día hasta el 9 de febrero", recalcó.

Anabella Azín encabeza la lista de asambleístas nacionales

En la convención también se conoció los nombres de los candidatos a asambleístas nacionales. La madre de Daniel Noboa, Anabella Azín, encabeza la lista.

"Es un honor, es una gran satisfacción saber que estoy haciendo algo por mi país, por lograr un gran cambio. Es importante esta lucha, a veces podemos estar indignados por la realidad que vive el país pero eso no ha detenido a mi familia", dijo Azín.

En su intervención se refirió a la Asamblea y señaló que los cambio no lo puede hacer una sola persona, sino con el apoyo de los legisladores.

No se pueden hacer cambios, no se puede trabajar cundo tenemos que enfrentarnos a personas que prefieren ver arder el país y reinar sobre sus cenizas", sostuvo.

Para Azín es necesario fortalecer al Gobierno y para ello se requiere una "asamblea fuerte, que esté comprometida, que no comparta con criminales, que no pretenda censurar a los ministros que están trabajando, desenmascarando la corrupción y que no se estanque en intereses particulares".

En cuanto al binomio de Noboa, se conoció este 9 de agosto que María José Pinto será su compañera de fórmula.

Pinto, que en la actualidad se desempeña como titular de la Secretaría de Ecuador Crece sin Desnutrición, señaló que el no tener experiencia "en la vieja política que ha hecho tanto daño al país", no es una debilidad, sino una fortaleza.

