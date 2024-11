Daniel Noboa cumple un año, de un tropiezo a otro

El sábado 23 de noviembre del 2024 se cumple un año desde la llegada de Daniel Noboa Azín al Palacio de Carondelet. En su discurso de posesión, de menos de ocho minutos, llamó la atención la afirmación de que su familia había experimentado persecuciones políticas. Por lo que rompería el ciclo de revanchas. “No soy un anti nada, soy un pro Ecuador”, dijo.

Doce meses después se recuerda su frase del 15 de abril: “soy un pésimo, pésimo enemigo para tener”. Así, su relación con Verónica Abad, el binomio con el que ganó las elecciones, cada vez es más tensa. Al día siguiente de su posesión, con un decreto la envió a Israel. En enero, en entrevista radial, dijo que tenía 500 opciones, entre ellas enviarla a la Antártida. Ella, en agosto lo denunció por violencia política de género. Y desde el 9 de noviembre fue suspendida, por el Ministerio de Trabajo, durante 150 días.

Tampoco le duró su acuerdo con bloques legislativos como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC), que le permitieron aprobar cinco leyes económicas urgentes. Noboa enfrenta una crisis energética, que junto a la inseguridad son las dos preocupaciones principales del ecuatoriano, dice Comunicaliza. Y también que los apagones son la causa de su caída, de seis puntos, en su intención de voto.

Caso Jan Topic: Ángel Torres, juez del TCE, justifica su fallo Leer más

EXPRESO exploró con especialistas en seis sectores estratégicos, cuál es su balance de la gestión del gobierno de Daniel Noboa, en este año.

¿Reactivación económica?

A dos días de la posesión, Noboa no tenía un cuadro para el Ministerio de Economía. Sariha Moya (hoy reemplazo de Abad) había sido anunciada. Ese episodio no lo ha olvidado Juan Carlos Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Reconoce que Juan Carlos Vega heredó “la peor caja fiscal de la historia”, con deudas a los GAD, proveedores e IESS. “Había que tomar decisiones. La situación fiscal sigue sin un horizonte claro, no existe reactivación económica”. Critica que en el informe semestral de Finanzas se señale “incertidumbre sobre la incidencia del aumento IVA. Seguimos raspando la olla, incurrimos en atrasos, subejecución presupuestaria y perjudicamos a los ciudadanos. El riesgo país lleva varios años encima de mil puntos. La crisis energética tendrá un efecto sobre la recaudación porque la gente produce menos y pagará menos”.

RELACIONADAS Vega no convence a los mercados y el riesgo país de Ecuador sube por los apagones

¿Bajó la tasa de homicidios?

La declaración de Estado de excepción y luego de conflicto armado interno definió toda la acción del Gobierno respecto de la seguridad, dice el investigador Fernando Carrión. Y apunta que se registra una tendencia a la baja respecto al 2023, con una tasa de 47 homicidios por 100.000 habitantes. “Terminaremos con 37 a 38, en este año, igual es una tasa muy alta”, comenta.

Pero “eso no es percibido por la población pues con la crisis eléctrica, desde hace un par de meses hay un incremento de la violencia en la calle. Y en la Penitenciaría del Litoral acabamos de tener una masacre”. La línea de Noboa, dice, ha sido mano dura, con presencia de la fuerza pública. Pero, experiencias históricas en la región muestran que funciona a corto plazo. Si bien se han reducido los homicidios, han aumentado los secuestros y las extorsiones, apunta.

¿Cómo está la imagen del país en el exterior?

Ecuador ha vivido la última década, en medio de desastres internacionales, que han incidido en su reputación en el escenario internacional, señala la especialista Grace Jaramillo. Desde los primeros meses, anota, ni el presidente ni la canciller se manejaron bien con China, Rusia o la Unión Europea. También cree que se trató con desdén a EE.UU., tras la salida de Ivonne Baki se dejó cuatro meses sin embajador en Washington. “Querían dejar a Soledad Peña al frente, cuando Colombia les envía a expresidentes; Chile, a excancilleres...”.

Sobre la incursión en la Embajada de México, la analista señala que Ecuador nunca iba a tener una justificación y que se mira con recelo su manejo internacional, ya que no hizo nada por resarcirse, al menos.

Más de USD 500 millones en compra de energía se ha invertido

En los últimos tres meses se está haciendo lo que se debió hacer en un año de Gobierno, comenta Marco Acuña, coordinador presidente del Consejo Consultivo de Ingeniería y Economía. Él recuerda que cuando Celec pidió 60 millones de dólares para el mantenimientos del parque térmico, la excusa fue que no había dinero. “Ahora hasta lo que sabemos se ha gastado más de 500 millones de dólares en compra de energía, más 114 millones de barcaza. Se ha gastado en apagar un incendio, entonces el costo es mayor y no produce los réditos de prevenir”.

El 27 de noviembre del 2023, los ingenieros eléctricos del país le enviaron 14 puntos a desarrollar para salir de la crisis de energía que se venía. “El presidente no ha escuchado a los técnicos. No solo que han pasado cuatro ministros, dos encargados, sin conocimientos técnicos, tampoco hubo viceministro de Electricidad, lamenta. Apenas subía un metro Mazar, reducían las horas de los apagones y se ponía en estado crítico al sistema Paute”. Ahora se ofrece que no habrá apagones en diciembre y eso dependerá de la cantidad de lluvia en las cuencas de Paute y Coca Codo Sinclair, adelanta.

La reforma curricular recién se aplicaría en el 2027-2028 Leer más

La situación de la educación

Para cualquiera resultaría difícil solucionar los desafíos de la educación en un período tan corto, comenta la exministra de Educación, Monserrat Creamer. Y los enumera: recuperación de aprendizajes, retención de estudiantes para prevenir el abandono escolar, formación docente e infraestructura. Considera que se ha hecho énfasis en consolidar procesos, al retomar el currículo del 2016. Le parece positivo que se haya continuado con la coordinación para llegar a PISA. Hay pobreza de aprendizajes. Hace falta apoyo de las universidades. Sobre escuelas seguras hay que trabajar con más ministerios.

Ambulancias se compraron en el Gobierno anterior

José Ruales, exministro de Salud de Guillermo Lasso, señala que ha visto dos etapas en este régimen. Una de parálisis, con el extitular, Franklin Encalada, con una ejecución del presupuesto de inversión que no superaba el 15 %. Ahora ha subido pero no lo suficiente. Dice que se han anunciado como logros propios, los del anterior. Así, con las 186 ambulancias, que dejaron pagadas. También insumos, como camas hospitalarias, que ahora están distribuyendo. “Intervenimos en 23 centros de salud, nos quedó uno inconcluso, con el 75 % de avance y es el único que este Gobierno ha inaugurado”.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí