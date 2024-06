César Serrano: “Habría que ver los términos de los bonos que anuncia el IESS”

El IESS anuncia la posibilidad de pagar la deuda a los prestadores externos con bonos. ¿Qué opinan ustedes?

Esa posibilidad la hemos venido escuchando desde principios de esta administración, pero hasta el momento no ha habido algún pronunciamiento sobre cuáles son los bonos, a qué tiempo, cuáles son los términos o condiciones, qué cantidad de la deuda se va a pagar con ellos... Yo puedo decir ‘sí, yo quiero recibir bonos’, pero como empresario tengo que ver si eso beneficia a la empresa.

Es decir, están abiertos a oír esa oferta de modo formal.

Para aceptar un bono tengo que ver cuáles son los términos, cuáles son las penalidades a las que voy a estar sujeto para poder canjearlo y tener liquidez. El hecho de que el IESS diga ‘voy a pagar con bonos del Estado’ no significa que ese papel que me entregan es un significado de liquidez, de dinero en efectivo. En el caso de que se llegue a dar esta situación, estamos aceptando un papel (con el) que tenemos que buscar otras personas, sea la Bolsa de Valores, sea un banco o alguna institución financiera que acepte esas mismas condiciones. Estamos abiertos a la posibilidad, sí, pero para eso tiene que haber la presentación de la propuesta y ver cuáles son las condiciones.

Ustedes antes rechazaron la propuesta de pago con activos.

En su momento también dijeron que iban a pagar con bienes inmuebles. ¿Cómo eso le soluciona la falta de liquidez a un proveedor? No le soluciona porque un activo no significa dinero en efectivo, que es lo que se necesita en este momento para la operatividad de la institución. Entonces sí, la posibilidad existe, pero no hemos escuchado un pronunciamiento oficial sobre cuáles son los términos y condiciones de los bonos, cuáles son las penalidades a las que estaría sujeto el prestador al aceptarlos y de qué plazo estamos hablando.

César Serrano durante una presentación sobre la deuda acumulada del IESS. Nelson Tubay

EXPRESO publicó un artículo en el que mencionaba que con el problema de las planillas de 2023 que no se terminan de auditar y otras de ese año y de 2024 que ni siquiera se han cargado a la plataforma, el monto real de la deuda del IESS con los prestadores es incierto.

No, no se puede establecer, darle un valor exacto. Es irreal. Por muchas cosas. Primero que nada, a partir de junio del 2023 el IESS externalizó a la empresa ESPE Innovativa. Los servicios de planillaje de enero a junio estaban ya entregados a cada coordinación provincial como era la manera hasta ese momento, cuando en junio aparecen con esta nueva idea, pero no fue sino hasta agosto del 2023 que fue posible empezar a cargar los archivos. Entonces ya teníamos, de enero a agosto, ocho meses de servicio que todavía no podían ser cargados. Una vez que abrieron la plataforma se podía cargar únicamente un mes de atención cada 20 días. O sea, prácticamente un mes cada mes. Llegamos a diciembre del 2023 y únicamente fue posible cargar las planillas de enero a mayo. Ya vamos a junio del 2024 y a un año desde que hicieron el anuncio y todavía no se puede cargar en su totalidad...

Y las planillas se suben para ser auditadas, no necesariamente significa que las paguen.

No sabemos qué es lo que va a suceder, pero el hecho de cargar en la plataforma no significa que el pago es necesariamente automático. Significa simplemente que la institución que está a cargo de las auditorías ha recibido las planillas de servicios para empezar a revisarlas.

¿Les ocurre lo mismo con el Ministerio de Salud?

El Ministerio de Salud cuenta con 2.300 unidades a nivel nacional más la red privada de cerca de 400 prestadores. Hablamos de 2.700 unidades. Pero el Ministerio de Salud está casi al día en auditorías. Insisto, en las auditorías; el pago es otra cosa, pero en auditorías está casi al día. El IESS cuenta con 102 unidades y el mismo número de prestadores. Entonces, ¿cuál es la falla o de quién es el error?

¿Qué creen ustedes?

Puede ser falta de pago al personal de auditoría, o puede ser falta de personal de la empresa, no lo sé. Eso ya es un tema aparte, pueden ser muchas cosas, pero no sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos una cara a quién preguntar. Cuando las auditorías se realizaban en cada coordinación provincial se sabía cuál era el número de auditores, en dónde estaba el proceso. En la actualidad esto no sucede.

