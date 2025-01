Candidata a asambleísta: "Soy mujer, pero cuando me agacho se me ven los huevos"

En la provincia de Santa Elena se llevó a cabo un debate entre los candidatos a la Asamblea Nacional por esa jurisdicción, con la participación de varios aspirantes de distintas organizaciones políticas, entre ellos Shirley Elena Vera Estrella, representante del movimiento Amigo (lista 16).

Durante las dos horas y media que duró la cita democrática, transmitida por medios de comunicación locales en Santa Elena, La Libertad y Salinas —los tres cantones que conforman la provincia peninsular— los candidatos expusieron sus propuestas legislativas y de fiscalización con el objetivo de impulsar el desarrollo de la región.

Sin embargo, fue en el segmento final del debate cuando una frase en particular captó la atención de la audiencia y posteriormente fue compartido en redes sociales: "¿Qué candidatos han tenido los huevos bien puestos? Soy mujer, pero cuando me agacho se me ven los huevos, porque eso es lo que falta en esta provincia para sacarla adelante ", expresó la candidata Shirley Vera.

La mujer con huevos. La candidata a asambleísta de Santa Elena por el movimiento Amigo, Shirley Vera, dijo en un debate que “soy mujer, pero cuando me agacho se me ven los huevos”. #TodoPorUnVoto pic.twitter.com/mcfGXcdEiR — LaHistoria (@lahistoriaec) January 31, 2025

En la red social X personas reflejaron su descontento por esta declaración: "La vulgaridad se volvió algo normal en las campañas políticas. Será porque realmente no tienen propuestas?" cuestionó @luisajcm. Carlos Gálvez, otro internauta, escribió: "Esto sirve es para NO darles el voto que nivel de educación y estos sujetos nos quieren representar, pobre mi país".

Propuestas y otras declaraciones de Shirley Vera

La candidata a asambleísta provincial por Santa Elena Shirley Vera es contadora pública autorizada (CPA). Durante la actual campaña electoral concedido entrevistas para dar a conocer sus propuestas para obtener un escaño en el Legislativo.

En un medio local, Vera aseguró que si llega a la Asamblea Nacional fiscalizará la ejecución del presupuesto en el Ministerio de Justicia, una cartera de Estado ya no existe desde 2018 y que fue reemplazado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador.

Uno de los pilares de su plan legislativo es "abanderar la Ley de Comuna, para hacer justicia a sus comuneros", un marco legal que busca garantizar derechos y oportunidades para los comuneros de Santa Elena.

De qué nos sirven las leyes, si cada vez nos hundimos en un hoyo de pobreza, abandono, miseria y angustias". Shirley Vera Candidata a asambleísta por Santa Elena

Vera dijo en una entrevista a la radio RTP que "de qué nos sirven las leyes, si cada vez nos hundimos en un hoyo de pobreza, abandono, miseria y angustias". No obstante, la Constitución, en su artículo 120, inciso 6, establece que entre los deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional están "expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio."

Este 9 de febrero de 2025, los electores de los cantones Santa Elena, La Libertad y Salinas tendrán la oportunidad de decidir si Shirley Vera será la voz que represente a su provincia en la Asamblea Nacional. La candidata del movimiento Amigo "ofrece una propuesta diferente, de una persona diferente, para hacer algo diferente en la provincia"

